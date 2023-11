A serdülők (2008-09-ben születettek) versenyét Hajdúszoboszlón rendezték, ahol a 44 kg-os Somogyi Armandó (Kincskereső iskola, Tófej) a 4. helyen végzett. Püspökladány adott otthont a Diák II. korosztály (2012-13) küzdelmeinek. Ezen az eseményen a 4. helyen végzett 26 kg-ban Jordán Zsolt (Kincskereső iskola, Tófej), és 5. lett a 42 kg-ban Fűr András (Piarista iskola, Nagykanizsa), valamint Tímár Bence (Eötvös-iskola, Zalaegerszeg).

Szanati Máté és edzője, Gerencsér Zoltán

Forrás: ZH

A Diák I-es (2010-11) korosztály képviselői pedig Tatabányán küzdöttek meg egymással a diákolimpiai érmekért. Az 54 kg-os Böjti Csongor (Zrínyi-iskola, Nagykanizsa) az 5. helyen zárt. A legjobb zalai teljesítményt és eredményt a 38 kg-os Szanati Máté (Dózsa-iskola, Zalaegerszeg) nyújtotta, aki bronzérmet szerzett. Szanati Máté az idei évben mind a négy fontos országos versenyén érmet szerzett. Tavasszal kötött- és szabadfogású magyar bajnok lett, majd ősszel – súlycsoportváltás után – a kötött- és szabadfogású diákolimpia országos döntőjén egyaránt bronzérmet szerzett. A diákolimpiákon minden vetélytársát magabiztosan verte, csak a nála idősebb, már serdülő válogatott ellenfele állította meg. A sorsolás úgy alakult, hogy mindkét alkalommal a döntő előtt találkoztak, ami után mindkétszer a bronzéremmel vigasztalódhatott. Ez a teljesítmény azért is kiemelkedő, mivel a zalaegerszegi birkózó még csak elsőéves, ami azt jelenti, hogy jövőre is ebben a korosztályban bizonyíthat és már a serdülő korosztályba is felbirkózhat.

A tófeji versenyzőket Szanati József testnevelő-edző, a kanizsaikat Szatmári Zsolt, a zalaegerszegieket Gerencsér Zoltán edző készítette fel.