A szolnoki erőpróbán az V-VI. korcsoportos diákok mérték össze felkészültségüket, az egerszegi Kölcsey-gimnázium dobóatlétái most is reménykedhettek az érmekben. És nemcsak reménykedhettek a Bognár Szabolcs testnevelő által irányított műhely tagjai, hanem tettek is érte. A fiú diszkoszvető csapat diákolimpiai elsőséget szerzett, a súlylökők ezüstérmesek lettek, a kölcseys lányok szintén ezüstöt hoztak haza a diszkoszvetésben.

Mellettük további zalai helyezések is születtek.

V-VI. korcsoport.

Fiúk. Súlylökés: 2. Z. Kölcsey Ferenc Gimnázium (Gumhert András, Kerkai Bence, Köcse Roland, Kovács Lőrinc, Kozma Ádám. Testnevelő: Bognár Szabolcs) 12,60 m-es átlag. Diszkoszvetés: 1. Z. Kölcsey Ferenc Gimnázium (Kerkai Bence, Köcse Roland, Kovács Lőrinc, Kozma Ádám, Ravadics Benjamin. Testnevelő: Bognár Szabolcs) 38,08 m-es átlag. Svédváltó: Z. Csány László Technikum (Zsuppán Flórián, Lákovics Márk, Bertha Levente, Stanka Olivér. Testnevelő: Bábics Péter) 2:07,99 p.

Lányok. Súlylökés: 10. Keszthely, Asbóth Sándor Technikum (Dávid Vanda, Mikolás Viola, Mózer Regina, Rajnai Napsugár Mária. Testnevelő: Nagy Eszter, Horváth Gábor.) 7,75 m-es átlag. Diszkoszvetés: 2. Z. Kölcsey Ferenc Gimnázium (Dömötör Dóra, Jakabfi Jázmin, Kósi Boglárka Dóra, Molnár Loretta, Óházy Julianna. Testnevelő: Bognár Szabolcs Károly) 27,43 m-es átlag, 9. Z. Ady Endre Általános Iskola és Gimnázium (Ács Alexandra, Herman Laura, Nadrai Sára Zsófia, Sandó Gréta, Szabó Blanka. Testnevelő: Ambrus László, Gécsek Imre.) 22,15 m-es átlag. 4x800 m-es váltó: 11. K. Vajda János Gimnázium (Bódai Hanna, Hotter Petra, Kendeh-Kirchknopf Panna, Kerti Réka. Testnevelő: Csikós József) 11:18,88 p. Svédváltó: 9. Zrínyi Miklós Gimnázium Zalaegerszeg (Barabás Fanni, Kaszás Viktória, Bognár Emma Zsófia, Gyenese Zsófia) 2:29,10 p.