Nováról Máltára ma már viszonylag könnyen el lehet jutni, no de miként jött össze ez az utazás a novai teniszezők számára, hiszen az apropót a tenisz jelentette.

A „megfejtést”, azaz a választ Szekeres Zoltán, a Nova SE elnöke adta meg.

- A sportolóink teljesen kezdők és amatőrök, viszont annál lelkesebbek - szögezte le Szekeres Zoltán, aki maga is tagja a maroknyi csapatnak, akik rendszeresen ütőt ragadnak. – A faluban él Mario Xerri barátunk, aki Máltáról származik, és idejének jelentős részét Nován tölti. A napi munkája mellett szakmai szempontból tulajdonképpen ő karolta fel játékosainkat és tanította meg nekik a sportág alapjait, illetve a foglalkozásokat jelenleg is ő tartja. Tavaly Mario máltai barátai, akik otthon a Rinella Tennis Clubban játszanak, nálunk jártak, és egy baráti tenisztornán láttuk vendégül őket, illetve ismerkedtünk meg velük. Idén viszont mi látogattunk el a Földközi-tengeri szigetre és ők láttak vendégül minket. A négynapos kirándulás alkalmával a Rinellások mellett még másik két klubban is sikerült teniszezni, ahol szintén remek hangulatban zajlottak a mérkőzések, amelyeket nagyon élveztek a játékosaink. A tenisz mellett a rövid kis idő alatt sikerült meglátogatni helyi látványosságokat, strandolni is volt lehetőség, illetve a novai teniszezők megismerkedhettek a sziget gasztronómiájával és életével is.

Szekeres Zoltán reményei szerint ez a magyar-máltai kapcsolat folytatódik, hiszen a máltai barátokat jövőre a novaiak látják vendégül.

– Itthon egy műfüves borítású pályánk van a Léránt Lajos Sportcentrumban, amely egész évben használható, ellentétben a salakkal. Tavaly a jó időnek köszönhetően nagyon sokszor tudtunk játszani, az ősz és a tél beköszöntével is, hiszen a vonalak nem fagynak fel és a borítás nem sáros, nem csúszik. A pályát természetesen nem csak a klubtagok használhatják, így mindenkit várunk szeretettel - tette még hozzá Szekeres Zoltán.