A GPC World Powerlifting Championships-re több mint ezren neveztek a világ szinte minden részéből. Az vb-n természetesen ott volt a nagykanizsai Danicser Anita is, aki rendszeres indulója ezeknek a nagy versenyeknek, ám most akadt egy másik zalai versenyző is, a zalaszentiváni Fekete-Horváth Tímea. Azon kívül, hogy mindketten Zalából neveztek, van még egy "közös nevező" bennük: mindketten világbajnoki arannyal térhettek haza.

A kanizsai Danicser Anita a nyári versenyek után Kiskunfélegyházán szokásos számában, elemelésben indult, s miután a vb-n csak egy kategóriában lehet indulni, ő a masters korosztályban nevezett. A nőknél a 40-44 éves korcsoportban a 140 kg-os első gyakorlatával és egy korosztályos világcsúccsal megszerezte az első helyet. Minthogy csúcsot emelt, a szabályok szerint még háromszor ráemelhetett a legjobbjára. Noha a 150 kg-ot is elemelte, de ezt utólag egy technikai hiba miatt nem adták meg. Danicser Anita elmondta, elmaradt a legjobbjától - nehézsúlyban még mindig ő tartja a világcsúcsot 168 kg-mal -, mégsem elégedetlen, hiszen sérülés is nehezítette a dolgát. Jövőre pedig korosztályt vált és belép a 45-ösök táborába.

A zalaszentiváni Fekete-Horváth Tímea az Open kategóriában (20-40 év közöttiek) indult, és érdeklődésünkre elmondta, másfél éve kezdett el erőemeléssel foglalkozni, napi tréningjeit férje irányítja az egerszegi Cutler Fitnessben. Két versenyszámban indult a GPC vb-n, guggolásban és fekvenyomásban. A -52 kg-osok között guggolásban 80 kg-mal aranyérmet szerzett, a fekvenyomók -56 kg-os súlycsoportjában pedig 50 kg-mal szintén aranyérmet vívott ki magának. Elmondta: idén májusban indult először - persze hosszú felkészülés után - erőemelő viadalon, de a mostani sikerek után gyakorlatilag eldöntött tény részéről a versenyzés folytatása...