Az Alpok Adria Kupa versenysorozatban hét ország, illetve tartomány csapatai vesznek részt, így az olaszországi Veneto és Friuli-Venezia tartományok, Bosznia-Hercegovina, Horvátország, Szlovénia, az ausztriai Niederösterreich, valamint Magyarország képviseletében a a ZTE Súlyemelő Klub által. A hét résztvevő között felosztva minden év őszén egy-egy helyszínen zajlanak a masters versenyzők megmérettetései. Tavaly nagy sikerrel, októberben Zalaegerszeg volt a házigazda és a mostani verseny számított utolsónak az eltelt hét éves ciklusban, hiszen ekkor értékelik az összetett eredményeket is. A ZTE Súlyemelő Klub Brunn am Gebirge városában három női és négy férfi versenyzővel képviselte magát és a résztvevők négy korcsoportba kerültek besorolásra(„A”: 35-44 éves korig; „B”: 45-54 év; „C”: 55-64 év; „D”: 64 év felett). Ez utóbbiban az osztrák Kurt Bohatschek 88 évével volt a verseny korelnöke.

A ZTE SK színeiben indult sportolók kitettek magukért. A hölgyek között Bódis Szabó Katinka nem csak, hogy megnyerte korcsoportja aranyérmét, de a legjobb női versenyző kitüntető címét is elnyerte és az osztrák főszponzor által a legjobb női versenyzőnek felajánlott bőségkosarat is. Laczi Katalin korcsoportja bronzérmese lett.

A férfiak is kitettek magukért az egyébként igen erős népes mezőnyben, melyben olasz válogatottak is indultak. A verseny 5. helyezettje lett a most is magabiztosan versenyző, mind a hét éven át a férfiak legjobbjaként szereplő Papp Péter, 8. lett a tekintélyes súlyokat mozgató Györkös Milán, 12. Szabó György és 15. Kónya Zsolt.

A hétéves ciklus végeredménye alapján összetettben a ZTE SK masters csapata a 4. hely kupáját hozta el.

A zalai delegációt vezető Dr. Muhoray Árpád a nemzetközi versenybíróság tagjaként tevékenykedett.

A ZTE Súlyemelő Klubjánál nem lesz pihenés, hiszen a hétvégén, október 28-án a Zalakerámia Sport- és Rendezvénycsarnokban rendezi meg a klub a Kiss Róbert Emlékversenyt, ami az MSSZ naptárában kiemelt viadalként szerepel, tehát minősítést lehet elérni rajta. A verseny célja, hogy méltóan emlékezzenek Kiss Róbertre, a súlyemelő szakosztály egykori elnökére, akinek kiemelkedő szerepe volt a Zala megyei súlyemelősportág megalakításában és fejlesztésében.