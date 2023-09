Mint megírtuk, a cseh Brno együttese betegségekre való hivatkozással szerdán lemondta a részvételt, azonban az osztrák Fürstenfeld együttese elfogadta a rendező Zala Vármegyei Kosárlabda Szövetség gyors meghívását. Ezáltal a program is módosult, így pénteken délután az Egis Körmend a Sopronnal csapott össze, a találkozót nagy csatában végül a Sopron nyerte 98-92-re, és jutott be a szombati döntőbe, a Körmend pedig a harmadik helyért játszhat.

Ezt követte a Zalakerámia ZTE KK és az osztrák csapat összecsapása, amire szépen összegyűltek a nézők is.

Zalakerámia ZTE KK–Fürstenfeld Panthers 113-62 (30-23, 21-18, 30-10, 32-11)

Zalaegerszeg, 1000 néző.

Zalakerámia ZTE KK: Csátaljay 7/3, Hicks 13/6, Green 11/3, Lekunas 21/9, Tóth Á. 13/3. Csere: Keller I. 7/3, Mishula 13/6, Csuti K. 11/3, Németh Á. 5/3, Szalay 8/6, Makkos 4. Vezetőedző: Lubomir Ruzicka.

Nehezen jött lendületbe a ZTE KK, az osztrák csapat - főleg Cruswellnek köszönhetően - ellépett (7-14), de aztán jött az egerszegi triplazápor. Egymás után öt hármast szerezett a zalai együttes és máris vezetett (22-19), majd a cserékkel még jobban felpörgette a meccs ritmusát. Innentől már inkább a ZTE KK kezében volt az irányítás, de a vendégek is meg-megvillantak. Ami jól látható volt, hogy eloszlottak a pontok az egerszegieknél, és az is, hogy Lubomir Ruzicka senkit nem játszatott túl, a játékpercek terén is hasonló volt a helyzet. Ugyebár, Danilo Ostojic hiányzott, aki sérült, tehát őt még bele lehetett képzelni a rotációba. A ZTE KK tíz ponttal vezetett a szünetben és azt követően is nála volt az előny, ami aztán szépen húsz pont fölé nőtt (72-46). Innen már nem volt kérdéses, hogy ki nyeri a mérkőzést, a játék a közönségnek is tetszett. Az utolsó negyedben volt, hogy csak magyar játékosok és fiatalok voltak voltak a pályán a ZTE-nél, de ők is termelték a pontokat. Fölényes siker lett a vége.