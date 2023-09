Péntek délben a másfél éve átadott egerszegi fedett uszodában tartottak sajtótájékoztatót, elsőként Balaicz Zoltán, a város polgármestere szólt a megjelentekhez. Ahogy fogalmazott, másfél év távlatából is elmondható, hogy jó döntés volt megépíttetni az új uszodakomplexumot, hiszen az elmúlt hónapok és év is megmutatta, hogy igény volt rá. Felidézte, hogy az energiaválság sem okozott törést, hiszen a kormányzati támogatással továbbra is fenn tudják tartani a működést. Mindez azért is fontos – kapcsolódott immár a sajtótájékoztató témájához – hogy az itt élő gyerekek sportoljanak, az egészséges életmóddal kapcsolatba kerüljenek. A Zalaco Zalaegerszegi Úszó Klub és a város közösen pályázott az Úszó Nemzet Programban való részvételre, aminek köszönhetően 18 intézmény csatlakozott a programhoz, 11 óvoda és 7 iskola, összesen 818 gyerek. A lényeg pedig, hogy minden egerszegi és környéki gyerek megtanulhat úszni, és a városvezető úgy fogalmazott „ha csak ennyi haszna lesz, már büszkék lehetünk”.

Horváth Tamás, a program egerszegi koordinátora arról beszélt: már 2018-ban megálmodta ezt a programot a Magyar Úszó Szövetség, azonban közbeszólt a Covid-járvány. Két éve négy településen elindult a program, de mostanra forrta ki magát teljesen, így – ahogy fogalmazott – 20223-ban már egy flottul működő rendszerbe csatlakozott Zalaegerszeg is.

- Az ötödik életévüket szeptemberig betöltött gyerekek vehetnek részt benne, illetve az első osztályba lépők, jövőre pedig a második osztályosok is már résztvevők lehetnek – mondta Horváth Tamás. – Oktatóink MÚSZ-licenccel és nagy szaktudással rendelkező szakemberek, akiknek a tudása garantálja, hogy az ideérkező gyerekek valóban megtanuljanak úszni. A program biztosítja a gyerekek számára az úszósapkát, az úszószemüveget, a papucsot, a törölközőt, az úszódresszt, vagyis minden olyan felszerelést, amely az oktatáshoz szükséges. Nincs olyan gyerek, akik esetleg azért ne tudna részt venni benne, mert ezek hiányában ne tudna eljönni. Bánhegyi Péter, az uszoda üzemeltetője azt emelte ki, örül, hogy elindult ez a program, hiszen így a létesítményt is jobban kihasználhatják, a tanmedence pedig ezáltal gyakorlatilag száz százalékban kihasznált.

Kása Istvánné, a Landorhegyi óvoda intézményvezetője egy hét tapasztalat birtokában már azt mondhatja el, hogy az óvodások valóban élményszerű oktatásban részesülnek, és már a parkolóban fogadják őket az oktatók, busz érkezik értük, így biztonságosan juthatnak el az óvodáig. A sajtótájékoztatón Kajári Attila, a tankerület vezetője is örült a lehetőségnek, hogy helyben valósulhat meg ez a program. Dr. Tóth Gábor, a Mindszenty iskola igazgatója pedig arról beszélt, hogy például az ő 60 elsősük is bekapcsolódhat az egészséges életmódra nevelést szolgáló programba.