Ha a koronavírus-járvány miatt „visszafogott” 2020-as és '21-es programokat nem számoljuk, az idei lesz a 28. Deák Teljesítménytúrák Söjtörön. A helyi természetjáró egyesület programja az ünnep miatti hosszú hétvége kellős közepén, október 22-én (vasárnap) várja majd a természetjárás szerelmeseit Deák Ferenc szülőfalujában. Amint Toplak József főszervezőtől megtudtuk: ismét öt távval készülnek, a legbarátságosabb a 20 kilométeres változat, de lesz 30, 40, 55 (ebből létezik Rádiházán, illetve Bocskán át vivő változat is) valamint 70 km-es kihívás is. Rajtolni szokás szerint reggel hat órától délelőtt tízig lehet majd az önkormányzat Öreghegyi Vendégházától, az ellenőrző pontok némelyikén frissítő és elemózsia is várja a résztvevőket, a szintidőn belül célba érkezők pedig teljesítményükért kitűzőt, illetve oklevelet is kapnak. A túra végén a település önkormányzata hagyományosan megvendégeli étellel a vándorokat, ez idén sem marad el, a részletek azonban még nem ismertek. A Deák Teljesítménytúrák napján szinte mindig legszebb arcát mutatja az ősz és ennek következtében a Zalai-dombság is, a szervezők pedig bíznak benne, hogy idén is barátságos lesz az időjárás. A rendezvény részvételi rekordja 295 fővel még 2019-es évből való.