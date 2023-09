A Zala-Müllex Kft. ugyanis a férfi kosárlabdázókat korábban is támogatta, és Bauer Arnold a régió egyik vezető hulladékgazdálkodási és környezetvédelmi vállalatának ügyvezető igazgatója azt emelte ki, hogy egy régi, tradicionális klubbal sikerült újra megállapodniuk. Azt is kihangsúlyozta, ahogy a sportban, úgy a mindennapi életben, a cégek működésében is fontos a sikerek eléréséhez a kitartás és a munkához való szenvedélyes hozzáállás.

- A klubra és cégünkre egyaránt jellemző a professzionális, a megbízható és eredményorientált munka, az újabb és újabb célok kitűzése. Ahogy a Zala-Müllex Kft. küldetése partnereinek lehető legmagasabb szintű kiszolgálása, úgy a kosárlabdaklub célja is az, hogy teljesítményével folyamatosan rászolgáljon a szurkolók és a közvélemény bizalmára” – nyilatkozta Bauer Arnold, a Zala-Müllex Kft. ügyvezető igazgatója.

Török Róbert, a Zalakerámia ZTE KK ügyvezetője elmondta, a Zala Müllex logója a csapat mezére is rákerült, de mint mondta, a klub számára is fontos egy ilyen megállapodás. Példaként említette, hogy a ZTE KK-nál is több száz gyerek és fiatal sportol és az ő fejlődésüket is szolgálják az ilyen megállapodások.