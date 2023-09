A zalai megyei szövetség, ma már persze Zala Vármegyei Kosárlabda szövetség 54 éves pontosan amiatt hívta életre a Göcsej-kupát, hogy hazai felkészülési lehetőséget biztosítson főleg a zalai együtteseknek. Ebben volt úttörő szerepe dr. Villányi Antalnak, az akkor fiatal sportvezetőnek, aki egészen az idén bekövetkezett haláláig szó szerint szívügyének tartotta a kupa létét, folytatását és akkor is harcolt ezért, amikor más talán már feladta volta. Szerencsére ő soha nem tette ezt, ezért is maradhatott meg a torna, dr. Villányi Antal emlékét pedig a megyei szövetség méltóképpen szeretné továbbra is ápolni. Kis kitérő talán a szokásosnál hosszabb bevezető, és biztosan voltak a lelátón, akik szívesen nosztalgiáztak, hiszen voltak Göcsej-kupák, amikor nyolc férfi és ugyanennyi női csapat volt az indulók között. Ami három, sőt, volt hogy négynapos programot is kínált a sportág helyi szerelmeseinek. Ma már szinte lehetetlen egy ilyen volumenű tornát megszervezni, hiszen majd' minden csapat megrendezi a maga kupáját ebben az időszakban, így a négycsapatos mezőny marad valószínűleg a jövőben is. Ami kiegyenlített volt, kivéve a beugró osztrák Fürstenfeldet, de feltétlenül szimpatikus gárda benyomását keltette. Azzal meg pláne, hogy a döntő utáni eredményhirdetésre is Egerszegen maradt. A látottak alapján a Körmend, a Sopron és a Zalakerámia ZTE KK nagyjából hasonló szerepet tölthetnek be a bajnokságban, mint tavaly. A három csapat között láthatóan nincs nagy különbség, s nyilvánvalóan – a legutóbbihoz hasonlóan – rendkívül kiélezett bajnokság elé nézhetünk most is.