Férfi teniszezőink szombaton is verőfényes időben készülődhettek a párharc újabb felvonására, Nagy Zoltán szövetségi kapitány pedig a Valkusz Máté, Marozsán Fábián kettős küldte pályára, a másik oldalon Altug Celikbilek, Cem Ilkel duó várt rájuk. Az első nap ezer néző volt jelen Keszthely legújabb sportlétesítményében, hiszen a helikon Teniszcentrumot júliusban avatták fel, szombaton pedig talán egy kicsivel még többen szurkoltak a mieinknek. A magyar páros nagyon határozottan kezdett, hiszen 4:0-ra is ellépett, s ekkor jött némi meglepetés, hiszen a törökök 4:3-ra feljöttek. Azonban ennyi volt bennük, hiszen Marozsánék innentől nagyon határozottan játszottak és nyerték a szettet. Ahogy a másodikat is, s mondhatni, még simábban, így pedig 3-0-ra vezetett már Nagy Zoltán szövetségi kapitány együttese. Ezzel eldőlt, hogy a magyar Davis Kupa-csapat jut tovább a februári újabb körbe, amin már a világdöntőbe kerülés lesz a tét, azaz a legjobb 16 közé kerülés.

Valkusz Máté (balról) és Marozsán Fábián hozta a szombati meccsét, ami továbbjutásért ért Fotó: Földi Imre/Nemzeti Sport

Hivatalosan két egyes mérkőzés még hátra volt, de a DK szabályzata szerint a párharcok negyedik mérkőzéseit minden esetben le kell bonyolítani, 4-0-ás vagy 3-1-es állásnál pedig a kapitányok közösen határoznak arról, hogy lejátsszák-e az ötödik találkozót. Az eredeti tervek alapján Marozsánnak kellett volna kiállnia, ám Nagy Zoltán kapitány úgy döntött a helyzet ismeretében, hogy az újonc Füle Mátyást küldi pályára.

Azt a Füle Mátyást, aki Nagykanizsán kezdett el teniszezni, majd a ZTE TK-ban is játszott korosztályos versenyzőként. A nagykanizsai fiatalember ma már az MTK sportolója, de - ahogy a keddi sajtótájékoztatón lapunk kérdésére is elmondta, amikor csak teheti hazalátogat Kanizsára, hiszen a család itt él. Nos, szombaton a lelátóról érkező hangok alapján sokan szorítottak neki a helyszínen az Ergi Kirkin elleni mérkőzésén. Füle az első szettben nagyot küzdött, hiszen nagy csatában sikerült neki 7:6-ra nyernie. De a szettelőny megvolt és a másodikban is akadtak szoros játékok, de Füle hozta ezt a játszmát is, így győzelemmel mutatkozott be a magyar Davis Kupa csapatban.

- Szeretném megköszönni azoknak a nézőknek, akik itt maradtak erre a mérkőzésre is, hiszen már nem volt neki tétje - nyilatkozta győzelme után Füle Mátyás. - Köszönöm biztatást, még nem játszottam ennyi ember előtt és főleg nem itt Zala megyében> Köszönöm a csapatnak is, hogy befogadott.

Nagy Zoltán szövetségi kapitány is elégedetten nyilatkozott:

-Bíztunk a győzelemben, ami végül szettveszteség nélkül sikerült. maximálisan elégedett vagyok mindenkivel. Fontos, hogy mindig megfelelő csapategység legyen, most és a jövőben is ez lesz a legfontosabb.



Végeredmény:

Magyarország–Törökország 4-0

Pénteken játszották:

Egyes: Marozsán Fábián-Altug Celikbilek 7:5, 6:2. Piros Zsombor-Cem Ilkel 6:2, 6:3.

Szombati mérkőzések:

Páros: Marozsán Fábián, Valkusz Máté-Cem Ilkel, Altug Celikbilek 6:3, 6:3.

Egyes: Füle Mátyás–Ergi Kirkin 7:6, 6:2.