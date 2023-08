Fehér László 2010 és 2015 között egyszer már irányította a magyar válogatottat, melynek korábban, játékosként tagja is volt, és a nemzeti színekben 2004-ben csapatvilágbajnoki cím részese lehetett. Szövetségi kapitányként – többek között – a 2013-as, hazai rendezésű világbajnokságon lett aranyérmes a válogatottal.

– Többen pályáztunk a szövetségi kapitányi kinevezésre – árulta el Fehér László. – Számomra megtiszteltetés, hogy engem választottak. Igazából nem is akartam még indulni a posztért, a ZTK-ra szerettem volna koncentrálni, de biztattak több helyről, úgymond kicsit nyomás alatt voltam.

Fehér László utolsó érmét szövetségi kapitányként 2017-ben szerezte, azóta kívülről szemlélte a válogatottat. A magyar csapat ezután nem került dobogós pozícióba, amit a zalai tréner sem tart jónak. Úgy látja, a válogatott kerettagokban megvan az igény, hogy jobbak legyenek, ehhez megfelelően kell őket motiválni. Szeretne fiatal tehetségeknek lehetőséget biztosítani, adott esetben bedobni őket a mélyvízbe. Ismeri a férfi mezőny fiatal játékosait, akik készek a fejlődésre és hajtja őket a vágy, hogy bekerüljenek a válogatottba. Az új szövetségi kapitány szeretné elérni, hogy a tehetséges fiatalok 4-5 éven belül a magyar válogatott erősségei legyenek.

– Bizakodom, hogy a válogatottak számára sikerül több összetartást összehozni a jövőben – folytatta Fehér László. – Bár igaz, hogy a nemzetközi kupákban szereplő csapatok játékosai számára klubszinten is jó felkészülést biztosít a nemzetközi porond. Remélem, két csapatunk is beverekszi majd magát a Bajnokok Ligájába, mert az ottani találkozók is jó felkészülést biztosítanak a válogatottaknak. Szeretném élőben látni a kerettag játékosokat, de legalább online formában mindenkit megnézek majd. A szövetség főtitkára biztosított arról, hogy a tervezett edzőtábor három időpontban is összejöhet.

Konkrét elvárás egyelőre nem fogalmazódott meg az országos szövetség részéről Fehér László felé, de mindkét fél szeretné, hogy a magyar férfi teke előre lépjen. Nemzetközi szinten előbb egyéni világbajnokság jön (jövőre Szlovákiában), ahol Fehér László szerencsés sorsolás esetén három játékosban is látja az éremszerzés lehetőségét. A 2025-ös évben aztán következik a hazai rendezésű csapat-világbajnokság, amire szeretnének dobogóra esélyes magyar válogatottat összehozni.

Fehér László elmondta még: elsősorban négy csapatra támaszkodna a válogatás során: a Szeged, a ZTK-FMVas, a Répcelak és a Kaposvár tekései adhatják majd a válogatott gerincét.