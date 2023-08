Bólyi SE–FC Nagykanizsa 1-5 (0-2)

Bóly. Jv.: Fehérvári.

FCN: Haála Kada - Bence, Pintér (Sági, 68.), Fehér (Godzsajev, 68.), Szabó P. (Kovalovszki, 58.), Szanyi, János (Lőrincz, 58.), Horváth K., Kálmán (Szökrönyös D., 58), Józsa, Szinay. Edző: Gombos Zsolt.

Gólszerzők: Menyhei (65.), Fehér (5., 48.), Szinay (43., 87.), Lőrincz (63.).



A Baranya vármegyei bajnokság első osztályának tavalyi bronzérmese ellen egyértelműen a továbbjutás volt az NB III-as zalai csapat célja, mely a saját dolgát könnyítette meg azzal, hogy gyorsan vezetést szerzett. A folytatásban is sorra alakultak ki a veszélyes helyzetek a hazai kapu előtt és nem sokkal a szünet előtt a második zalai gól is megszületett. Fordulás után ismét villámgyorsan betalált a Kanizsa, és ezzel végképp eldőlt a mérkőzés, ettől kezdve már csak a különbség volt kérdéses.

Gombos Zsolt: „A célunkat elértük, továbbjutottunk, elégedett vagyok. Igyekeztünk eddig kevesebb lehetőséget kapott játékosokat szerepeltetni és ők meg is hálálták a bizalmat. Lehetett volna több ziccerünk is, de nem vagyok elégedetlen, hiszen szép gólokat rúgtunk. A csapat összeállításánál gondoltunk a következő hét napban előttünk álló két fontos bajnokira is. És várjuk a kupasorsolást!”

Tarr Andráshida SC–Opus Tigáz Tatabánya 0-4 (0-4)

Zalaegerszeg. Jv.: Muhari.

ASC: Paksy – Szabó B., László (Bakos, 63.), Lukács, Pataky (Szakony, 70.), Czotter (Csiszár, a szünetben), Németh R. (Kiss B., 21.), Penczák, Cseke, Fülöp, Orbán (Fekete, 63.). Játékos-edző: László Dávid.

G.: Árvai (6., 45.), Zacsek (26.), Márton (43.).



A vendégek a harmadik vonal élmezőnyéhez tartoznak, ennek megfelelően a vármegyei első osztályú zalaiak ellen egyértelmű esélyesnek számítottak. Amit villámgyors góllal juttattak érvényre, nagyban meghatározva a mérkőzés további menetét. Az osztálykülönbség jól látszott az első félidőben, melynek során kialakult a végeredmény és eldőlt a meccs. Szünet után visszavett a tempóból a Tatabánya, az Andráshida pedig élt az alkalommal, feljebb merészkedett és kialakított helyzeteket is. A hazaiak eltalálták a kapufát, illetve a hajrában kihagytak egy büntetőt is, így pedig az eredmény már nem változott.

László Dávid: „A meccs megfelelt a várakozásoknak. Lelkesek voltunk, amit tudtunk megtettünk a jobb játékosokkal rendelkező és többet is edző Tatabánya ellen. Nem vallottunk szégyent, szép emlékeket szereztünk.”