A balatonfüredi Európa-bajnopkságon az A- és a B-kategóriában indultak a zalai versenyzők. Az Albatrosz TSE 38 koreográfiából 9 arany-, 9 ezüst-, valamint 11 bronzérmet szereztek. Ezen felül négy különdíjat is átvehettek a táncosaik, valamint az Albatrosz TSE Concordance koreográfiája a különdíj mellett közönségdíjban is részesült.

Az Albatrosz TSE generációs akrobatikus száma a Concordance Európa-bajnoki címet és közönségdíjat is kapott

Forrás: Albatrosz TSE

Az Albatrosz TSE táncosainak eredményei. „A” kategória. Aranyérmesek: Tóth Júlia (How I feel), Hozbor Linda, Sinkovicz Hanna (Harmony), Konrád Bíborka, Nagy Véda (Snap). Arany minősítést szerzett és szintén Eb-címet nyertek: Fitos Boglárka Panna, Hozbor Lotti (Mickey Mouse), Hozbor Linda, Szente Virág (Cheerfully), Farsang Diána, Szente Virág (Cheerladers), Albatrosz TSE ( Concordance, Csipet-csapat (Energy), Mátrix csoport (River).

Ezüstérmesek: Fitos Bíborka Anna (Star Girl), Henczi Dorka (Feeling), Hozbor Linda (I belive), Kovács Emma (Star light), Hozbor Dalma, Henczi Dorka (With each other), Szabó Csenge, Molnár Odett (La la la), Funny Girls (Lapozzunk). Ezüst minősítés: Funny Girls (Gracefull).

Bronzérmesek: Ábrahám Barbara (Érzelmek), Bardi Nóra Boglárka (Mood), Gombos Csenge (Breathing), Hozbor Dalma (Look me), Subosits Zsófia (Temper), Farkas Amina, Salamon Zóra (Poise), Szente Tamara, Szente Viktória (Accordance), Pink Lady (Soul Dance), Csipet-csapat (Emotion).

„B” kategória. Ezüstérmesek: Subosits Hanna Lilla, Subosits Zsófia (Middle of the night).

Bronzérmesek: Gál Fanni (Hókirálynő), Bekk Csinszka Abigél, Bekk Lotti Danuta (Two of us).

Különdíjat vehetett át: Hozbor Linda, Sinkovicz Hanna (Harmony), Hozbor Linda, Szente Virág (Cheerfully), Konrád Bíborka, Nagy Véda (Snap), Albatrosz TSE – Concordance.

A huszonöt éves fennállását ünneplő kanizsai Honvéd Kaszinó SZKES Tánccsoportja szintén remek eredményekkel térhetett haza. A dél-zalaiak négy arany-, két ezüst-, valamint négy bronzéremmel zárták az Európa-bajnokságot. Szécsényiné Kápolnás Edina, a kanizsai csapat vezetője nagyon elégedett volt tanítványaikkal és elmondta, hogy külön öröm számukra, hogy a zsűri két koreográfiájukat (Kirándulás Mexikóba, Erdőtűz) az Eb-n is különdíjban részesítette.

SZKES-eredmények. Színpadi látványtánc díszlettel, gyermek korosztály, csoport: 2. Sziromlevél (Csalló Gréta, Heckenberger Bíborka, Hegedűs Hanna, Horogh Flóra, Horváth Jázmin, Kaszper Hanna, Navinszky Mira, Pintér Sára, Szécsényi Szonja). Gyermek kcs., formáció: 1. Süssünk muffint! (Baumann Arabella, Bohn Boglárka, Böröndi Nóra, Csák Júlia Hanna, Cserép Amira Perla, Dala Linett, Farkas Fanni, Gál Alexandra, Horváth Szonja, Kovács Míra Zoé, Kunics Fanni, Németh Norina, Ur Villő, Vörös Emma). Mini, formáció: 1. (egyben különdíj) Kirándulás Mexikóba (Balogh Kata, Detre Szonja, Ferenc Mira Bella, Gyimes Hajnalka, Horváth Dorka, Mihovics Johanna, Nyakas Elza, Sárecz Kinga, Simon Luca, Szabados Szofia, Szokol Fanni, Traub Vigh Franciska, Vargyas Maja, Vinkó Luca). Junior, formáció: 1. (és különdíj) Erdőtűz (Börcsök Jana, Gerencsér Sára, Gőgös Kata, Gyarmati-Litter Lili, Kóbor Rebeka, Lenkovits Lara, Lenkovits Liza, Miskevics Jázmin, Péntek Lilla, Pungor Dorka, Ramocsa Laura, Szalai Fanni, Szécsényi Szonja, Szüreti Aliz, Varga Dóra, Fizl Amina). Mini, szóló: 2. Indiánlány (Németh Norina). Gyermek, szóló: 3. A róka szabadulása (Baumann Arabella). Gyermek, szóló: 3. Falevél (Szécsényi Szonja). Junior, duó: 3. Soul balance (Péntek Lilla, Ramocsa Laura). Junior, duó: 1. Varjú és madárijesztő (Artner Noémi, Vastagh Vanda).Színpadi látványtánc díszlet nélkül, junior, formáció: 2. Harcosok (Artner Noémi, Bönöcz Luca Maja, Csalló Gréta, Gazdag Gréta, Goór Hanna, Gyimes Mira, Heckenberger Bíborka, Hegedűs Hanna, Horogh Flóra, Horváth Jázmin, Kálovics Kinga, Kanizsai Frida Emese, Kéry Noémi, Kulbencz Csenge, Pelesz Lara, Pintér Sára, Pungor Dorka, Szamos Réka, Szantner Réka, Szilágyi Boglárka, Tóth Kincső, Vastag Vanda, Emmet Rosie, Bános Noémi).

Akrobatikus látványtánc, felnőtt, szóló: 3. White flag (Miskevics Jázmin).