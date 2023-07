Lassan vége a nyári szünetnek, sőt, igazából véget is ért a kosarasok számára, ám hétfőn a klub vezetése jelentette be, hogy újabb egyéves támogatói megállapodást kötött a Szabadics Zrt. építőipari céggel. Mindezt sajtótájékoztató keretében közölte Török Róbert, a Zalakerámia ZTE KK ügyvezetője és Kovács Tamás, a Szabadics Zrt. elnöke.

Török Róbert elöljáróban a sajtó megjelent képviselőinek köszönte meg, hogy a legutóbbi szezonban beszámoltak a csapat eredményeiről, de mint jelezte, kezdődik az újabb évad, amit megelőzően egy szerződéshosszabbításról számolhatnak be.

– Tavaly, a szerződéskötéskor azt kívántam, hogy egy év múlva is üljünk ugyanitt és most itt vagyunk - mondta Török Róbert. - Megköszönöm a Szabadics Zrt. bizalmát és büszke vagyok rá, hogy újra támogatnak bennünket. Ismét egyéves megállapodást kötöttünk, és bízunk benne, hogy méltók leszünk arra, hogy ismét reklámozzuk a cégüket.

A Zalakerámia ZTE KK a tavalyi szezonban remek eredményt ért el, hiszen hosszú évek után jutott be a rájátszásba. Sőt, elődöntős volt a csapat, s noha végül a bronzérmet nem sikerült megszerezni, a negyedik helyezéssel is maximálisan teljesítette, és túl is szárnyalta az eredeti célkitűzéseket.

Kovács Tamás cégvezető is kiemelte ezt, aki úgy fogalmazott: a Szabadics Zrt. igyekszik az ország minden pontján, sőt, külföldön is jelen lenni, de a gyökerei Zalához kötik, és ezt soha nem akarják elfeledni.

– Itt kezdtük meg a tevékenységünket, ezért a társadalmi felelősségvállalás terén is zömében Zalát választjuk – jelezte Kovács Tamás. – Örülök, hogy a férfi kosárlabdázóknak így sikerült az elmúlt évük és bízunk benne, hogy a gazdasági környezet, ezen belül az építőipari mutatók a jövőben is lehetőséget adnak arra, hogy támogassuk a csapatot. Igaz, hogy élsportról van szó, de a klubnál nagyon sok gyerek sportol, és a Szabadics Zrt.-nél ezt is szem előtt tartjuk. Fontos, hogy a fiatalok közösségben vannak, egészségesen fejlődnek. Ahol ezt tapasztaljuk, ott mi is örömmel vagyunk jelen.