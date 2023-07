Mint mondta, az edzéshez a lehetőségeket a nyári szünet alatt is biztosítja az egyesület a tanulni, sportolni vágyóknak, így az elmúlt két hétben napközis tábor kereteiben foglalkoztak a karate sport iránt érdeklődő fiatalokkal. A kemény edzések mellett az elméleti képzés is nagy hangsúlyt kapott, valamint sok biciklis és gyalog túrával tették még színesebbé a tábort a szervezők. A túrákon Alsóerdő és a Gébárti tó szépségeivel, város nevezetességeivel is megismerkedhettek a résztvevők.

Gyakran kerékpároztak a városban, itt a Gébárti-tó partján a csapat. Jobbra Molnár Tamás és Molnárné Grósinger Adrienn

Forrás: ZSKE

Ezeken a programokon családias volt a hangulat, ám már készülnek az augusztusi táborra, ahol ötven fő részvételével folyik majd az oktatás és a felkészülés a szeptemberi versenyekre, mondta Molnár Tamás.