A Zalakerámia ZTE KK számára a korábbi két szezon a kiesés elleni menekülésről szólt, aztán a nyáron vezetőség- és edzőváltás is történt a klubnál. A többi ismert. A ZTE KK egy végig kiegyensúlyozott bajnokságot hagy maga mögött, nem csak hogy bekerült a rájátszásba, hanem a legjobb négy között is ott volt. A Körmend elleni bronzcsatát elvesztette, de összességében a szereplése minden előzetes várakozást felülmúlt. És akkor ilyenkor az edző is marad, általában... A szlovén Sebastjan Krasovec mégis a váltás mellett döntött.

– Sikeres szezont hagy maga mögött a ZTE-nél. Milyen elvárásai voltak önmagával és a csapattal szemben is a rajtnál? - tettük fel a kérdést a már elbúcsúzott Sebastjan Krasovecnek.

- Kezdjük azzal, hogy tavaly nyári aláírás előtt sokat meséltek nekem a város, a szurkolók és a klubvezetés ambícióiról. Az elvárásaim kezdettől fogva magasak voltak, és erős csapatot akartam építeni, amely meg tud felelni ezeknek - válaszolta a szlovén edző.

– Mikor érezte, hogy ez egy elvárásokon és eredeti célokon felüli szezon lehet?

- Az első edzéstől kezdve az az egyezség született meg a csapattal, hogy az eredeti célok és elvárások a közönségnek szólnak. Csapatként mindig egy-egy mérkőzésre fogunk koncentrálni, és a lehető legtovább akarunk jutni, nem korlátozva magunkat a minimális cél, vagyis a rájátszásba jutás teljesítésére. Az előszezonban az előző bajnokság összes topcsapata ellen játszottunk, és jól szerepeltünk. Már akkor úgy éreztük, hogy jó csapatunk van.

– Visszatekintve, mi volt a sikerességük fő kulcsa?

– A fő kulcs a jól felépített csapat volt. Sikerült öt jó légióst szerződtetnünk, és sikerült leigazolnunk Keller Ivánt, aki nagyon fontos része volt a szerkezetünknek. Zsiros Péter és Németh Ákos is sokat segített, valamint úgy gondolom, hogy a fiatalok a lehető legjobbat hozták ki magukból. Fontos tényező volt az is, hogy a csapatban nagyon jó szellemiség uralkodott. Olyan srácok voltak, akik nem panaszkodtak a körülményekre, a mindennapi dolgokra. Biztosan volt, ami zavarta őket, de továbbmentek, és arra koncentráltak, hogy minél több meccset nyerjünk. Könnyen lehetett volna a másik irányba is menni. Ha mondjuk mindent megkérdőjeleznek, és panaszkodnak az apróságok miatt. Az biztosan negatív öltözői hangulatot teremthetett volna. Nyilván szerencsénk is volt, hogy a rájátszásig elkerültük a túl sok sérülést. Sajnos a Falco elleni párharc első mérkőzésén Liam O’Reilly megsérült, a Körmend ellen pedig ugyanúgy Mitchell Smith is. Ez megmutatta, hogy milyen szerencsések voltunk az alapszakaszban, hiszen ennek nagy részében minden kulcsjátékosunk rendelkezésünkre állt.

– Úgy érzi, lehetett volna több is még a jó szereplésben?

– Mindig lehet több. A realitás mégis az, hogy a fiatal szabály és a munkakörülmények komoly tényezők ebben a bajnokságban. Mi egyikben sem voltunk az élmezőnyben. A stábunk nagy része részmunkaidős volt, ehhez kellett alkalmazkodnunk, ráadásul négy hónapot töltöttünk egy másik edzőteremben. Teljesen más kosarakon gyakoroltunk, ami szintén nem volt optimális dolog. Szóval, ha ezt figyelembe vesszük, azt hiszem, mindenki egyetért abban, hogy többet értünk el, mint amire bárki számíthatott. Egyvalami biztos, hogy mindannyian érmet akartunk! A legvégén viszont a csapat elérte azt a határt, amit nem tudtunk átlépni. Én csak örülök annak, hogy mindenki komolyabb sérülés nélkül fejezte be a szezont.

– A legérdekesebb kérdés, ami mindenkit, így a szurkolókat is foglalkoztatja: miért hagyja el a csapatot? Miért hozta meg ezt a döntést?

– Az első és fontos tény, amivel tisztában kell lenni, hogy mi, edzők feláldozhatók és könnyen lecserélhetők vagyunk. A kérdésre a legjobb válasz az, hogy más elképzeléseink voltak a csapatról a jövőben. Hozzáteszem, hogy jó ajánlatot kaptam a vezetőségtől, hogy itt folytassam a pályafutásomat. Vázoltam az elképzeléseimet arról, hogy szerintem miben kellene fejlődnünk. Ők pedig bemutatták a saját elképzelésüket arról, hogyan akarnak továbblépni. A különbségek mérlegelése után döntöttem. Ugyanakkor sok sikert kívánok mindenkinek a ZTE-nél.

– Miként emlékszik vissza az itt töltött időre? Mit kapott tőle?

– Összességében pozitív élmény volt, nagy kiváltság volt nagyszerű emberekkel együtt dolgozni a stábomban. Mindannyian keményen dolgoztak azért, hogy a csapat a lehető legjobban teljesítsen. Hosszú órákat dolgoztak, és nem panaszkodtak emiatt. Biztos vagyok benne, hogy a jövőben is jó kapcsolatban maradunk. Lehetőségem volt egy nagyon tehetséges csapattal dolgozni, amely sok pozitív emléket hagy bennem. Lehetőséget adott arra, hogy tanuljak és fejlődjek a szezon során, új tapasztalatokat szerezve a karrieremhez. Mindenképpen emlékezni fogok arra a remek hangulatra, amelyet a szurkolóink teremtettek a mérkőzéseinken, valamint a pozitív visszajelzésekre, amikor a városban találkoztunk velük. Úgy éreztem, hogy a szezon során a szurkolók végig mögöttünk álltak. Remek emlékeket viszek magammal Zalaegerszegről.

- Tudja már, hogy hol folytatja pályafutását? El tudná ezt képzelni Magyarországon?

– Egyelőre nem tudom még, hogy hol folytatom. Magyarországon jól érzem magam, tehát miért ne...