A szervezők összesen több mint 170 résztvevőt köszönthettek a rajtokban, még szlovén, cseh, osztrák és román bringások is indultak, köszönhetően annak, hogy a viadalon az olimpiai klvalifikációhoz is lehetett pontokat szerezni. A versenyközpontot az önkormányzati vendégháznál állították fel, az erdőben pedig 3,6 kilométeres kört jelöltek ki, ami 150 méteres szintemelkedéssel fárasztotta a versenyzőket – ez Magyar Kupa-szinten kifejezetten nehéznek mondható.

Bruchner Regina és édesapja, Bruchner Tamás a futam előtti bemelegítéskor

Forrás: ZKSE

Délelőtt 9 órakor a legkisebbek versenyével indult a viadal, s az U9-es (tehát 9 év alattiak) kategóriájában a lányoknál második lett az élete első viadalát teljesítő Kanta-Csejtei Lili. A fiúknál a 7. helyen záró Ferenczi Mátyás és a nyolcadik Bándli Bálint Gábor is most mutatkozott be versenykörülmények között, ráadásul utóbbi az egész viadal legfiatalabb résztvevője volt a maga 6 évével.

Rajtol a férfi elit mezőny

Forrás: ZKSE

A további futamokban is bőven volt ok zalai örömre: Péterffy Róza Luca (U11) győzött, Bruchner Máté (U13) és Ádám Gabriella Sarolta (U15) pedig bronzérmet szerzett. Nem beszélve az "öregfiúkról": Master1-ben Varga Sándor első lett, Master2-ben pedig Dervalics Gábor, Czenki Tamás és Gubancsik Péter a 2-3-4. pozícióban gurult célba.

Verseny az erdőben

Forrás: ZKSE

Az igazi katarzist viszont a nap utolsó versenye, a juniorok (U19) és az elit kategória közös futama jelentette. A két-két kategória és nem mezőnyei néhány perces különbséggel rajtoltak, de egyszerre voltak a pályán, és ez például lehetőséget biztosított a ZKSE válogatottjának, Bruchner Reginának, hogy körökön keresztül tartsa a lépést a későbbi női elit győztessel. Aztán persze leszakadt róla, de saját korosztályának versenyét így is utcahosszal nyerte meg. Legalább ekkora örömet okozott az egerszegi szimpatizánsoknak Endrédi Máté, aki a junior férfi kategóriában rég látott remek formában versenyzett (Horváth Szabolcs ZKSE-elnök villám-értékelése szerint: "A fenyvesben úgy ment felfelé, mint ha zsinóron húznák...!") és a második helyen zárt.

Bruchner Regina sokáig a női elit mezőny élén haladt

Forrás: ZKSE

De a hazai érzelmű közönség az eredményhirdetésnél teljes szívvel ünnepelhette a férfi elit kategória legjobbját, Palumby Zsombort, aki egerszegi születésűként egykor ugyancsak a ZKSE-ben nevelkedett.