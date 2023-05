A szünetben még nem, de nem sokkal később hármat is cserélt Boér Gábor, ami egyértelműen azt a célt szolgálta, hogy friss embereket küldjön pályára. Csapata vezetett és az eredményt meg akarták tartani már az egerszegiek, de persze a dobogós reményeket tápláló Puskás FC sem akart kikapni. Harcos meccs volt, a közönségnek pedig tetszett ez. A Puskás FC próbált nyomást helyezni a hazaiakra, de szervezett volt a zalai együttes, amelybe folyamatosan érkeztek a friss erők. A 72. percben Szalay szabadrúgásból csaknem megcsinálta azt, amit a kupadöntőn, csak most öt centi hiányzott ehhez, egy percre rá pedig ugyanő ziccert hibázott. Az egerszegiek érezhetően felszabadultan játszottak, nagyon akartak nyerni, és nyertek is, a Puskásból pedig a végén Colley-t is kiállították.

Ezzel a sikerrel a ZTE FC nagyot lépett céljai elérése felé, ráadásul vasárnap jó játékkal örvendeztette meg szurkolóit.

Így kell lezárni egy ilyen hetet!