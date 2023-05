Zalakerámia-ZTE KK - Falco-Vulkano Energia KC Szombathely 66-95 (16-24, 18-20, 12-32, 20-19)

Zalakerámia Sportcsarnok, 1850 néző. Jv.: Kapitány, Tőzsér, Frányó.

ZTE KK: Rakicevic 18/3, Trice 13/3, Smith 15, Keller I., Csuti 7. Csere: Polster 3/3, Ostojic 6, Zsíros, Németh 2, Simó 2, Szalay. Vezetőedző: Sebastjan Krasovec.

Falco KC: Pot 16/6, Cowels 14/9, Kovács B. 3/3, Keller Á. 7/3, Tiby 14/3. Csere: Perl 24/6, Sövegjártó 6, Barac 3, Krivacevic 6, Takács 2, Horváth A., Hansen. Vezetőedző: Milos Konakov.

Kipontozódott: Kovács B. (31.).

A hazai publikum már a kezdés előtt ünnepelhetett, amikor a ZTE FC friss Magyar Kupa-győztes labdarúgócsapatának tagjait köszöntötték, hosszú álló ovációval. A focisták épp akkor vívták a Budafok elleni finálét, amikor a kosárcsapat az elődöntőt kezdte Szombathelyen, és ez a párhuzamosság persze sok kék-fehér drukker figyelmét elterelte a vasi találkozóról. Tegnap azonban már mindenki a lelátón lehetett, aki segíteni akart a Krasovec-csapatnak. Hazai részről már a bemelegítés alatt volt ok megijedni is: Liam O'Reilly nem volt a többiek közt a pályán (és később is civilben ült a kispadon), személyében a play off legponterősebb játékosa (meccsenként átlagban 22,6) hiányzott a parkettről.

A ZTE FC csapatkapitánya, Kálnoki-Kis Dávid által elvégzett feldobás után a ZTE 16 másodperc alatt 3 faultot (Trice, Smith, Keller I.) szedett össze, majd kapott három duplát. Nem lehet mondani, hogy jól kezdődött a meccs. Aztán "megérkezett" a házigazda is, a hangulat pedig a tetőfokára hágott a csarnokban (4. p.: 7-8). Innen azonban megint a Falco rugaszkodott el, köszönhetően Tybi remek palánk alatti munkájának (5. p.: 9-16). A játékvezetők kiakasztottak mindenkit hazai oldalon, amikor Ostojic gyűrűn szédelgő labdáját egy szombathelyi kosaras leütötte, a sípmesterek pedig nem adták meg a pontokat. Pedig ez ilyen esetben nem annyira szemmérték, mint inkább hozzáállás kérdése...

A ZTE nem dobott jól (távolról 4 kísérlet találat nélkül), a túloldalon viszont Perl remek tempókat eregetett (9. p.: 11-23). A negyedet Smith bravúros labdalopása és kosara zárta le, így 10 ponton belül maradt a vasi csapat. Megalkuvás nélkül harcolt a ZTE, palánk alól begyötört kosarak, labdaszerzések jelezték ezt, az ellenfél azonban sokkal könnyebben tudott eredményes lenni - Pot dobta a mérkőzés első hárompontosát (12. p.: 20-27).

Lepattanózásban 16-7-re vezetett a Falco, Pot pedig elkapta a fonalat távolról (14. p.: 22-31). Kevés pont esett és a ZTE nem tudott igazán közel kerülni ellenfeléhez, nagyon hiányoztak ehhez a távoli kosarak: ebben a műfajban 7/0-nál állt a csapat (17. p.: 28-36). Aztán Trice két remek betörésére időkérés volt a válasz a túloldalon (18. p.: 32-36). Keller Ákost a hazai csapat orvosa kísérte rövid ápolásra az öltözőbe, majd a játékos visszatért és dobott egy triplát. A nagyszünet nagyjából egy perccel később jött, mint kellett volna, a Falco ez idő alatt megint ellépett (34-44).

A statisztika szerint félidőig leginkább tripladobásban mutatkozott különbség a két csapat között (8/0 itt, 9/5 ott), lepattanózásban javított a ZTE (18-21).

Fotó: Szekeres Péter

A harmadik negyed Perl két duplájával indult, a túloldalon a ZTE kifogyott a támadóidőből, majd eladott egy labdát és a lerohanás végén Smith még lökött is, így Tiby 2+1-es akciójával a Falco túljutott a félszáz ponton (22. p.: 34-51). Nehéz volt elképzelni, hogy innen még összejöhet valami a Zetének. A Falco olajozott gépezetként működött, hazai oldalon pedig nem tudtak olyat előhúzni a cilinderből, ami a két csapat közti tagadhatatlan különbséget ellensúlyozhatta volna (26. p.: 40-62). A távolról továbbra is (már 11 dobásból) eredménytelen egerszegiek alárendelt szerepbe kényszerültek, Perllel szemben pedig egyszerűen nem volt orvosság (29. p.: 44-73). Mire a harmadik negyed lepergett, véget ért a meccs (46-76). Ünnepelt a lelátó végig nagyon lelkes hazai része, amikor Trice a 33. percben, 15. próbálkozásra bedobta az első hazai hármast, de a mosolyok nem voltak őszinték (51-82). Ha volna ilyen lehetőség, a felek biztosan megegyeztek volna, hogy az utolsó öt percet már ne játsszák le.

Az egyik fél harmadik sikeréig tartó párharcban a Falco 2-0-ra vezet, folytatás kedden (18 óra) Szombathelyen.

Sebastjan Krasovec: "Gratulálok a Falcónak, végig jobbak voltak nálunk. Van még minimum egy meccs a párharcból, remélem, teljes kerettel tudjuk folytatni a küzdelmet."

Milos Konakov: "Az első félidőben volt néhány hibánk, amikor fel tudott jönni a ZTE, a harmadik negyedben viszont nagy különbség volt a csapatok között. Ez az időszak volt a kulcs, de az állás még csak 2-0, szükségünk van még egy győzelemre."