ZTE FC - Kisvárda Master Good 0-0

Zalaegerszeg, ZTE Aréna, 1682 néző. Jv.: Bogár (Szalai, Szécsényi).

ZTE FC: Demjén - Huszti, Mocsi, Kálnoki-Kis, Csóka - Szendrei - Meshack, Szalay (Kovács B., 55.), Tajti (Klausz, 80.), Gerényi -Ikoba (Németh D., 74.). Vezetőedző: Ricardo Moniz.

Kisvárda: Hindrich - Hej, Kovacic, Jovicic, Leoni - Melnyk, Ötvös (Karabeyov, 86.) - Navratil (Vida, 81.), Spasic (Lucas, 46.), Camaj (Ilievski, 86.) - Mesanovic. Vezetőedző: Milos Kruscic.

Sárga lap: Szalay (52.), Kovács B. (65.), Huszti (74.), Tajti (77.), illetve Spasic (32.), Navratil (41.), Ötvös (75.)

Vasárnap, kora délután nyert a Bp. Honvéd a Vasas ellen, ami a ZTE FC szempontjából éppenséggel nem volt túl jó hír. Ezzel ugyanis a fővárosiak felzárkóztak a ZTE FC mögé 2 pontra, de még mindig kiesőhelyen állnak. Persze, csakis az egerszegiek tehettek arról, hogy ez a távolság megmaradjon 5 pontnyira, de ehhez le kellett győzni a Kisvárdát. Amelynek úgyszintén égetően szüksége volt a pontokra, hiszen a Kisvárda sem éppen teljesített túl jól tavasszal.

Túlzottan nem is estek egymásnak a felek, hiszen kellőóvatosságot fel lehetett fedezni a játékukban. A ZTE FC kezdeményezőbbnek tűnt a találkozó elején, a Kisvárda pedig mintha hátrébb húzódott volna. Az, hogy ez már az új edző elképzelése lett volna, nem tudni, mindenesetre a két hete érkezett Milos Kruscic vezette társaság nem tűnt annyira támadónak, mint korábban megszokhattuk tőle. helyzetek nélküli futball zajlott a pályán, amikor persze Meshack elindult és kereste a lövőhelyzetet, a közönség kezdett felhördülni, azonban a támadó lövését blokkolták. Aztán a 28. percben egy óriási zalai helyzet maradt ki. Tökéletesen ment a labda, Kálnoki-Kis középre fejelt, Ikoba tisztán érkezett, de fejese a felső lécen csattant. Ezt bizony ki kellett volna használni, akkora helyzet volt... A játék ekkor már szinte teljesen áttevődött a Kisvárda térfelére és ez lett a jellemző a szünetig is, de gól, az nem született.

A második félidő elején a 49. percben Mesanovic fordulatból lőtt kapura, ekkor már Demjénnek kellett védenie. Egyértelműen feljavult a vendégcsapat a második játékrészre, ami nem jelentette azt, hogy a ZTE visszavett volna a korábbi ritmusából. Viszont nem is tudta megtartani a labdákat olyan százalékban, mint az első játékrészben, Kiegyenlítettebb lett a találkozó, a 66. percben Jovicic fejesét Demjénnek kellett kipaskolnia szögletre. Ha nem ér bele a zalai kapus, könnyen gól lehetett volna... Ami a nagyobb gondot jelentette hazai oldalon, hogy az egerszegiek nagyon nem is jutottak el helyzetig, márpedig gól kellett volna ahhoz, hogy itthon tartsák a három pontot. Mintha érződött volna a ZTE játékán a keddi, 120 perces kupacsata, hiszen tompábbnak tűntek az egerszegi játékosok. Főleg a hajrában, amikor kellett volna az a bizonyos kis plusz még, de nem jött.

Maradt a döntetlen, amivel sokkal nem jutott előbbre a ZTE FC és a Kisvárda sem. Az egerszegiek mégis szereztek egy pontot, de így is három pontra van a kiesőzóna, ami nem túl megnyugtató...