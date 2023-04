Délnyugati-csoport, nők:

Hévíz–Szent István U22: 26-37 (14-20)

Hévíz, 100 néző, vezette: Erdélyi, Kertész.

Hévíz: Molnár A. – Holczer, Morácz 2, Duzsik 6, Holczbauer 3, Pusztai 3, Fekete 4. Csere: Zóka-Győri (kapus), Molnár V. 2, Pelyva 2, Kertész 4, Gergály. Edző: Kissné Gliba Adrienn.

Egy darabig fej-fej mellett haladtak a csapatok, majd a vendégek – elsősorban cseréik révén – előnyt építettek ki. A szünetben sokan már elkönyvelték a sima hazai vereséget, de a fürdővárosiak váratlanul feltámadtak (45. p.: 23-26). Ekkor azonban megsérült a zalaiak legjobbja, a csapatból elfogyott az ötlet és az erő, a vendégek pedig 8-0-ás sorozattal, megérdemelten alakították ki újra az őszi, 11 gólos különbséget.

Jó: Duzsik.

Tungsram SE Nagykanizsa–Mohácsi TE 1888: 25-30 (13-18)

Nagykanizsa, Tungsram-sportcsarnok, 50 néző. Jv.: Redling, Uhrin.

Tungsram SE: Dudora – Kovács B. 1, Csivre V. 4, Szmodics D. 3, Krenner 11/4, Szmerk 2, Szmodics V. 1. Csere: Tóth V. (kapus), Kovács D., Ács, Andor, Balogh B., Hári 2. Edző: Baranyai Zsolt.

A közvetlen élbolyba tartozó, jelesül a fordulót követően második Mohács kezdetben nem igazán tudott elhúzni a Tungsramtól, sőt, Csivre Viktória góljával a hazaiak 5-4-re még át is vették a vezetést. A zalai csapatból Krenner Fanni például kimondottan elemében volt, Szmodics Dóra újabb találatával pedig az előny ismét kanizsai oldalon volt. Viszont a mohácsiak a folytatásban fejben is rendezték soraikat, s mind erőteljesebben vették át az irányítást a találkozón. Szünet után nem nőtt vészesen a különbség a két fél között, a Kanizsa lényegében mindvégig „látótávolságon belül” tudta tartani ellenfelét, igaz, a kissé agresszívvá váló meccsen a sikerét így is biztosan könyvelhette el a baranyai csapat.

Jók: Krenner, Csivre V.

Férfiak:

Kiskőrösi KSK– Tungsram SE Nagykanizsa: 30-37 (14-19)

Kiskőrös, 150 néző. Jv.: Serfőző K., Serfőző R.

Tungsram SE: Márfi – Sass, Bognár 2, Hári 8, Füstös 4, Szabó G. 8/1, Vadász 7. Csere: Szabó M. (kapus), Kovacsics 2, Péter B. 1, Csordás 3, Balogh P. 2. Edző: Csalló Ádám.

A kőrösiek jól kezdtek, a kanizsaiak nagyobb tudása és rutinja csak idővel juthatott érvényre: a vendégek először 11-10-nél vezettek. Onnan aztán már a listavezető igyekezett diktálni a tempót és mind jobban ellépni a hazaiaktól: Vadász Mártontól Füstös Attilán át Csordás Marcellig beindult a „gólgyártók” sora. A második játékrészben is lényegében állandósult az 5-6 gólos kanizsai vezetés, madj rövid ideig kétszámjegyű is volt a különbség a két együttes között (56.p.: 25-35). A Nagykanizsa újabb két pontja tehát egy pillanatáig sem forgott veszélyben, biztosan győzött Csalló Ádám együttese.

Jók: Hári, Szabó G., Vadász.