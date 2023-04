Csak egy gondolat erejéig visszatérve a szerdai, harmadik felvonásra. Minden ideálisnak tűnt, hiszen a Zalakerámia ZTE KK a szezon során a szerdai mérkőzésig hatszor találkozott a Sopronnal (ebből két edzőmeccs volt), és mindegyiken győzött. Jött a hetedik egymás elleni találkozó, ráadásul hazai pályán, de nyert a vendégcsapat 99-87-re. Sokan kérdezték, akik nem voltak kint a találkozón, hogy jobb volt a Sopron? Igen, szerdán jobb volt.

Előtte és azelőtt meg a Zalakerámia ZTE KK volt a jobb. Ebből kell kiindulni, noha Sebastjan Krasovec, a ZTE KK vezetőedzője is gyorsan hozzátette, hogy minden mérkőzés elölről kezdődik, vagyis 0-0-val.

– Az előző mérkőzésen túl puhán játszottunk és hagytuk, hogy a Sopron a saját játékát mutassa, aminek egy gólgazdag meccs lett az eredménye. Nem voltunk elég koncentráltak ahhoz, hogy itthon befejezzük a sorozatot, ezért kell most visszautaznunk Sopronba. Sokkal okosabban kell játszanunk, és még erősebben a csapatjátékra koncentrálni úgy védekezésben, mint támadásban. Sajnos akadtak egészségügyi problémáink az eddigiek során, de a legtöbb játékosunk már kezd visszatérni a normális kerékvágásba. Nagyon bízom benne, hogy a mérkőzésre ismét mindenki százszázalékos állapotban lesz, és abban is bízunk, hogy szombaton be tudjuk fejezni a sorozatot - nyilatkozta a klub honlapjának Sebastjan Krasovec.

S hogy milyen hangulat várhat a ZTE KK csapatára Sopronban? Minden bizonnyal telt ház lesz a Novomatic Arénában, és ott lesznek természetesen a ZTE KK drukkerei is, akik pillanatok alatt „szétkapkodták” a számukra küldött 150 belépőt.

A Zalakerámia ZTE KK győzni akar, ez biztos, és a Sopron is. Ez is biztos. Tavaly még a ZTE KK-t erősítette Jordan Barnett, aki akkor az egerszegiek csapatával azért küzdött, hogy bent maradjanak az élvonalban. Egy év alatt ekkorát fordult a világ vele és a ZTE KK-val is, hogy most az elődöntőbe jutásért harcolhanak. Csak éppen az ellentétes oldalon.

Jordan Barnett a negyedik találkozó előtt úgy fogalmazott, hogy tudják: ha kikapnak, vége. Éppen ezért, véleménye szerint, ugyanazzal a tűzzel kell kosarazniuk, mint tették ezt szerdán, mert úgy véli: ha sikerülne kiharcolni az ötödik mérkőzést, akkor azon már bármi megtörténhet.

– Azt várom, hogy hangosak legyenek, szurkoljanak nekünk - mondta Barnett a soproniak honlapjának, és saját közönségüknek is címezve szavait. – Nem a legjobb teljesítményünket nyújtottuk itt a második meccsen, szóval most sokkal jobban szeretnénk játszani. Ezért azt várom, hogy szurkoljanak nekünk, biztassanak, és hajtsanak minket előre.

Nagyjából ez a hangulat vár a ZTE KK-ra szombaton.