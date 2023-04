Répási Róbert 1992-ben, az ország legfiatalabb versenyzőjeként, 14 évesen kezdte pályafutását a ralikrossz ob-n egy Ladával, az utolsó versenyhétvégén pedig ugyanazt a Skoda Fabiát hajtja majd, amivel az előző szezont is teljesítette. Az elmúlt több, mint három évtizedbe négy magyar bajnoki cím fért bele, megválasztották itthon az év ralikrossz versenyzőjének, számos pályacsúcs fűződik a nevéhez, nemzetközi eredményei közül egy Közép-európai Zóna futam megnyerésére a legbüszkébb (ez is Nyirádon történt), de az utóbbi három év miatt sem kell szégyenkeznie.

– Az újonnan alakult ZoneRX csapat színeiben három szezont vállaltam és ezek mindegyikén összetett dobogón zártam – idézte fel Répási Róbert. – Voltam első, második, majd harmadik, így ha nem is a csúcson, de annak közelében fejezhetem most be a pályafutásomat. Nem érzem már magamban azt a tüzet és energiát, ami nélkül az autósportot sem érdemes csinálni, átadom inkább a lehetőséget a fiatalabbaknak. Van bőven feladatom a vállalkozással, az autószervizben is, nem beszélve a családi kötelezettségekről. És a sportágtól sem szakadok el, sőt: beválasztottak a szakágat irányító bizottságba, már jövő keddtől indul a munka, aminek célja a ralikrossz megújítása lesz.

Emellett pedig a következő időszak feladata az utód, vagy utódok megtalálása is: akinek átadhatja a stafétát, a tapasztalatait, s aki a zalaegerszegi autósport hagyományait továbbviszi.

Aki pedig szeretné még egyszer versenyezni látni Répási Róbertet, kerekedjen fel a hétvégén: Nyirád nincs messze.