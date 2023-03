Az persze más lapra tartozik, hogy a szeptemberben múlt 18 esztendős Tóth Alexa valóban a zalaegerszegi Kölcsey Ferenc Gimnázium tanulója, aki évek óta ott van sportágaiban a legjobbak között. Merthogy, a cselgáncs, a grappling és a jiu-jitsu szabályrendszerében sem "téved el". Mostanra viszont már inkább utóbbi két szakágban versenyez, s nem is akárhogy! Tavaly a felnőtt Európa-bajnokságon grapplingben egy első (no-gi) és egy második helyezést (gi) ért el, majd a korosztályos (U21) jiu-jitsu Európa-bajnokságon Krétán, illetve a világbajnokságon Abu-Dzabiban is az ő nyakába akasztották az aranyérmet. Aztán a felnőtt grappling vb-ről Spanyolországból is két arannyal (no-gi, gi) tért haza.

Csoda, hogy ezek után a múlt heti, a Nemzeti Versenysport Szövetség Év sportolója gáláján őt választották meg az év magyar grappling és jiu-jitsu sportolójának? Két és fél éve már a fővárosi Szkíta Sportegyesület igazolt versenyzője, akinek Száz Richárd az edzője, idehaza Zalaegerszegen pedig a a ZR-Team-ben edz és CROSSFUNctional GYM vezetőjének, Mózer Géza irányításával végzi az erőnléti edzéseket. Az alapokat persze Egerszegen szerezte meg.

- Tulajdonképpen tizenkét éves korom óta sportolok, karate, cselgáncs és grappling voltak azok a sportágak, melyekben az első eredményeim megszülettek - említette Tóth Alexa, amikor megkerestük. - Sőt, grapplingben 2017-ben a bakui vb-n - akkor még zalai színekben - serdülő világbajnok lettem. A fejlődésem érdekében viszont két és fél éve a fővárosiakhoz igazoltam. Ott válogatott edzőpartnerekkel edzhetek és egy kicsit előre is gondolkodtam már. Mindenképpen tovább szeretnék tanulni és a fővárosban, de egyelőre még idehaza tanulok az ötosztályos tagozaton.

Mint megtudtuk, nem olyan könnyű az edzéseket összeegyeztetni, viszont ezért is sokat tesz Tóth Alexa. Hét közben mindennap idehaza tréningezik, hogy aztán péntekenként az iskola után irány Budapest, ahol este már edzés vár rá, majd szombaton úgyszintén. Minden hét így telik, ha csak nincs verseny. Mindez megterhelő, de a fiatal versenyzőben megvan az a fajta kitartás, ami egy ilyen kemény sportághoz kell.

- A Kölcsey-gimnáziumban mindenben segítenek, örülnek az eredményeimnek, ez fontos, de van, hogy sokat hiányzok - mondta Tóth Alexa. - Például most is fontos verseny következik, hiszen jövő szombaton az U21-es jiu-jitsu Eb következik. Most már inkább ebben a versenyzek, de még grapplingban is.

Az pedig, hogy meglepte-e a díja, erről Alexa így mesélt:

-Tavaly tényleg nagyon sok mindent nyertem, és hogy megkaptam az elismerést, mondhatjuk, hogy valóban én voltam az esztendő hazai legjobbja. A célom most az, hogy kijussak a Kínában rendezendő 2025-ös Világjátékokra, ami a nem olimpiai sportágak négyévente rendezett nagy eseménye. Ez nálunk az olimpia, ahova nem egyszerű kijutni. Az előző két év eredményeit veszik figyelembe, úgyhogy a 2022-es eredményeim nem számítanak majd bene, hanem az idei és a jövő éviek. El kell kezdeni gyűjtögetni a pontokat, hiszen az ellenfelek is kemények.

Ami pedig a tanulást illeti, Tóth Alexa jogi pályára készül, s azt is elárulta, miért. A jogi diploma után azt tervezi, hogy kriminológiát tanul , ami nagyon érdekli.