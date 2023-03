Hosszú távhoz hosszú idő dukál, így háromnapos eseménnyé nőtt az ob sorozata. A Zalaco ZÚK versenyzői is ott volt a viadalon, amely a 10 km, a 7,5 km, az 5 km, a 3 km, és az 1500 méteres távokon kínált versenyzési lehetőséget.

Nagy Napsugár (középen) az eredményhirdetéskor

Forrás: Zalaco-ZÚK

Az egerszegi lányok közül Nett Vivien 7,5 kilométeren indult a 16-17-éves korosztályban versenyezve, és óriási előnnyel, mintegy három perccel verte meg a mezőnyt. Kimondani is sok: 150 hosszot kellett teljesítenie, amit kiválóan tett meg, időeredménye 1:27:42,0 óra. Nagy Napsugár a 14-15 éves lányok mezőnyében rajtolt 5 km-en. Itt "csak" száz hosszott kellett leúszni a mezőny tagjainak, a Zalaco-ZÚK sportolója pedig megmutatta, hogy a tavaly ősszel úszott országos csúcsa nem volt véletlen. Nagy Napsugár ugyanis a saját rekordját döntötte meg (58:11,0 perc), ami után nem volt kétséges, hogy a bajnoki arany is az ő nyakába kerül. Egy teljes perccel volt jobb mindenki másnál. Az utolsó versenyszámban, az 1500 méteren is folytatták kiváló szereplésüket az egerszegi lányok. Nett Vivien 16:58,85-ös időeredménye új megyecsúcs, s nemcsak az ifik, de a felnőttek zalai mezőnyében is ez eddig a leggyorsabb 1500 méter. Nett Vivien aranyérmes lett korosztályában, ahogy Nagy Napsugár is, aki 17:17,64 perces idővel szintén aranyérmet vehetett át a szervezőktől.

Nett Vivien és Nagy Napsugár szereplése tehát csillagos ötöst érdemel, hiszen amelyik számban indultak, abban nem találtak legyőzőre. A Zalaco-ZÚK úszóinál úgy tartják, s így is értékelik, hogy Zalaegerszeg is felzárkózott azon a városokhoz, ahol hazai környezetben adottak az uszodai feltételek a jó szereplés megalapozásához. Erre a versenyre készült a csapat, hiszen a bajnoki szezon első állomása volt, ahol a folytatás szempontjából is nagyon fontos bajnoki pontokat lehetett szerezni. A sportolók eredményei azért is biztatók, mert két hetes válogatott edzőtáborozás után születettek meg.