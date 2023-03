A 25 éves keszthelyi sportoló a nyolc versenyzőt felvonultató finálé első ötlövéses sorozatában háromszor kilencest lőtt, ezzel hetedik volt. A második és a harmadik ötös szériában kétszer is nyolcast talált, de továbbjutott hatodikként. Ebben a körben búcsúzott a török sportlövő is, aki Majorhoz hasonlóan még nem rendelkezik párizsi indulási joggal, így itt az is eldőlt, hogy a magyar versenyzőnek a másik kettő, még kvóta nélküli ellenfele közül egyet kell megelőznie az ötkarikás részvételi joghoz.

A negyedik, döntő fontosságú sorozatban Major az előző szériákhoz hasonlóan elég gyorsan, a rendelkezésre álló több mint négy perc helyett csupán két perc alatt végzett az öt lövéssel, de egyetlen tízese sem volt. Ebben a körben ismét talált viszont egy nyolcast is, ez pedig kevésnek bizonyult, hogy továbbjusson. Ezzel eldőlt, hogy az olimpiai kvótával még nem rendelkező francia és görög riválisa előtte végez, így az övék lett a két párizsi indulási jog.

Az Európa-bajnoki címet hatalmas csatában az olimpiai és világbajnok görög Anna Korakaki hódította el.