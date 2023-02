Mindkét csapatnál nagyon vágynak már egy sikerre, ami a ZTE FC-nek idén nem jött össze idehaza a Mezőkövesd és a Vasas ellen sem. Mindkét esetben mezőnyfölényben játszott Ricardo Moniz együttese, melynek azonban továbbra sem megy a góllövés. Az ötödik tavaszi forduló következik (a ZTE FC számára a hatodik meccs, hiszen januárban pótolta az FTC elleni korábbi találkozóját is), s továbbra is is az a kérdés foglalkoztatja a zalai drukkereket, mikor nyer végre a ZTE FC. Az újabb találkozó előtt a csapat holland vezetőedzőjét kérdeztük, ő mikét látja a csapat helyzetét

– Ön szerint is nehéz helyzetben van az együttes? – kérdeztük Ricardo Moniz.

– Nem gondolom, hogy így lenne – válaszolta. – Ha visszatekintünk a hazai mérkőzéseinkre, a Fradi ellen pontot, míg a Mezőkövesd és a Vasas ellen győzelmet érdemeltünk volna. Mindkét találkozón jóval több helyzetet alakítottunk ki, mint az ellenfél, a Mezőkövesd ellen pedig közel hetven százalékban birtokoltuk a labdát, ám riválisaink „leparkolták a buszt” a kapujuk elé. A játékunk az utolsó harmadig rendben van, kilencvenöt percen át nyomás alatt tudjuk tartani az ellenfelet, amelynek nagyon kevés passzt engedélyezünk. Sokat fejlődtünk a presszingben, ezt az adatok is mutatják. Keményen dolgozó csapat vagyunk, mely tele van fiatal és tehetséges magyar játékosokkal. Három mérkőzés vár ránk egy héten belül, és hiszek abban, hogy a befektetett munka megtérül.

– Hogyan látja, okozhatott csapaton belül elbizonytalanodást, hogy eddig elmaradtak a győzelmek?

– Többnyire olyan csapatok ellen játszunk, amelyek nálunk nagyobb anyagi háttérrel rendelkeznek. Nagyobb önbizalommal kell játszanunk, de nem érzek elbizonytalanodást. Tele vagyunk fiatal játékosokkal, akik idővel vezéregyéniségekké kell, hogy váljanak a pályán. Az én feladatom, hogy segítsem őket ebben.

– Kikre számíthat a Fehérvár ellen? Van esetleg váratlanul kieső labdarúgó?

– Bedi Bence még sérült, de rajta kívül mindenki bevethető. A héten igazolt Eros Grezda a szabadnapján is bejött, hogy egyéni edzésmunkát végezzen és minél hamarabb felvegye a ritmust a társaival. Már ő is játékra kész, de hogy milyen hosszan, arról a pénteki edzést követően döntünk. Technikás játékos, aki tapasztalatával a segítségünkre lehet.

– Milyen mérkőzésre számít szombaton? Hiszen a Fehérvár FC-nek is nagyon kellene már egy sikerélmény.

– Agresszívan és proaktívan fogunk pályára lépni. Az utóbbi meccsek szerint hátul stabilak vagyunk, de az utolsó érintéseken javítani kell, ezért nagyon sokat gyakoroltuk a héten a befejezéseket. Remek egyéni képességű játékosok alkotják a Fehérvárt, érdekes mérkőzésre számítok, melyen dominálni szeretnénk.