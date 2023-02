FC Nagykanizsa– Budaörs 4-1 (2-0)

Nagykanizsa, 200 néző. Jv.: Szommer.

FC Nagykanizsa: Borsi – Szabó P., Szanyi, Bence (Kovalovszki), Varga – Godzsajev (Kretz), Szilágyi – Lőrincz B. (Hajdinger), Szökrönyös D. (Kondor), János N. – Kószás (Béli). Vezetőedző: Gombos Zsolt.

Gólszerzők: Bence Sz. (14.), Lőrincz B. (40.), Szilágyi (59.), Kondor K. (67.), illetve Murai (46.).

Az FC Nagykanizsa jól kezdte a találkozót: megszerezte azt a találatot, amely magabiztosabbá tette. Gördülékeny volt a hazaiak futballja, aminek meglett az eredménye a második góllal, de szé­pített a Budaörs. Onnantól némi bizonytalanság lett úrrá a kanizsaiakon, ám a harmadik hazai gól végképp eldöntött mindent.

Gombos Zsolt: „A végeredmény sima győzelmet sejtet, de ennél azért szorosabb volt ez a meccs. A Budaörs nem véletlenül egy masszív együttes, bátran jött előre. Cseréltünk és szerkezetet váltottunk, amivel végképp felülkerekedtünk. Annak örülök, hogy ha nem is jó játékkal és egy rossz minőségű pályán is győztünk, és lőttünk négy gólt.”

VLS Veszprém–ZTE FC II. 3-0 (2-0)

Veszprém, 200 néző. Jv.: Gál.

ZTE FC II.: Németh E. – Király (Cserép), Bedővári, Bedő (Máté B.), Jóna – Mulasics (Fábián), Kámi (Nagy R.) –Kryvotsuk, Bolla, Varga – Tullner. Vezetőedző: Koller Zoltán.

Gólszerzők: Balázs Zs. (2.), Major (23.), Bartusz (59.).

Gyors „egerszegi” gól nyitotta a találkozót, csakhogy Balázs Zsolt már nem a ZTE játékosa, hanem Veszprémben játszik. A korábbi egerszegi kedvenc is tagja ugyanis a csoport élcsapatának, és a Veszprém a találkozón érvényesítette a papírformát a rendkívül fiatal csapattal felálló ZTE II. ellen.

Koller Zoltán: „Ma sokkal stabilabban játszottunk, mint egy hete a kanizsaiak ellen, pedig most is élcsapattal találkoztunk. Két újoncot avattunk ma, akik most mutatkoztak be az NB III.-ban. Elégedett vagyok a fiúkkal a mutatott játékért.”

Technoroll Teskánd– Kaposvári Rákóczi 1-2 (1-1)

Teskánd, 70 néző. Jv.: Gáspár A.

Teskánd: Pergel D. – Vert, Horváth J. (Kiss P.), Bedő, Si­pőcz – Szinay (Bekő), Hetesi, Szabó M. – Kiss Á., Bontó, Kovács Z. Vezetőedző: Pergel Attila.

Gólszerzők: Szabó M. (45.), illetve Ekker (39.), Pintér (86.).

Az ősszel sikerült meglep­nie a Kaposvárt az újonc Teskándnak, ezúttal viszont a somogyiak lőtték az első gólt a korábbi ZTE- és Nagykanizsa-játékos, Ekker Milán révén. Ám még a szünet előtt jött a hazai válasz Szabó Martin révén, és a folytatásban is küzdött a Teskánd az esélyesebb ellenféllel szemben. Játékban nem volt különbség a két csapat között, de a hajrában egy hazai akció után sikerült visszatámadnia a Kaposvárnak, és megszerezte a győztes találatot is.

Pergel Attila: „Nem érde­meltünk vereséget, hiszen vé­gig pariban voltunk. Sőt, a második játékrészben jobban futballoztunk, de hiányoztak azok az utolsó jó passzok, melyek kellettek volna. Sajnálom a vereséget, mert ez nem volt benne a játékunkban, és gratulálok a csapatnak, mert fegyelmezetten futballozott.”

A 22. forduló további eredményei: Gyirmót FC II.–Tatabánya 1-2, Puskás FC II.–ETO Akadémia 2-0, Kelen SC–III. Kerület 1-4, Zsámbék–Csorna 0-1, Érd–Balatonfüred 1-0, Mór–Komárom 1-2, Bicske–Fehérvár FC II. 2-0. KA



Újoncokat avatott a ZTE FC II., a Teskánd csaknem pontot mentett

János Norbert, a kanizsaiak játékosa készül átadásra a vasárnapi, Budaörs elleni találkozón

NB III. Nyugat