A ZKSE (a rövidítés mögött ma már egy adminisztratív változás miatt a Zalaegerszegi Kétkerék Sportegyesület elnevezés áll) az 1990-es évek közepétől működik, jelenleg 42 taggal. Közülük 28-an az utánpótlás-korosztályokhoz (6-tól 18 évesig) tartoznak. Az egerszegi biciklisekkel tavaly 10 országban 27 különféle rendezvényen lehetett találkozni – a kerékpáros kalandtúráktól és maratonoktól kezdve a hazai bajnoki és kupaversenyekig, Európa- és világbajnokságokig, valamint világkupaversenyekig bezárólag.

– Török, spanyol, cseh, svájci, szlovák, szlovén, horvát, belga és holland versenyeken is képviseltettük magunkat – összegezte Vámosi László, a ZKSE tagja. – Büszkék vagyunk a korosztályos bajnoki címekre, valamint a kupasikerekre, a versenyzők közül pedig jelenleg a vb-t is megjárt Bruchner Regina tart a legelőrébb. Ő stabil tagja a válogatottnak, de a nemzeti csapat küszöbén áll Endrédi Máté, Kálmán Dániel Ákos, valamint Szücs Borbála is. A következő szezon céljai között ott van, hogy nekik segítsünk fellépni erre a szintre.

Vámosi László kiemelte: a kerékpározás nincs ott a társasági adóval támogatható sportágak között, ám meglehetősen költséges testedzés, ezért különösen fontos a támogatói, valamint a szülők jelentette háttér. Előbbiben az előző szezonban sikerült előrelépniük, utóbbiban pedig régóta erősek.

– Jár a köszönet a szülőknek, az ő áldozataik nélkül nem is működhetnénk – mondta Vámosi László. – Az elfoglaltságok nem kicsik, már az alsóbb korosztályokban is négy edzés van hetente. A támogatók körét pedig igyekszünk tovább szélesíteni, rövidtávú terveink megvalósítása érdekében. 2023-ban szeretnénk újra C2-es XCO (mounain bike, olimpiai szakág) versenyt rendezni az Alsóerdőn, valamint jelentős fejlesztéseket is kitűztünk. Folyamatban van például egy csapatsátor beszerzése, ez is segíthetne, hogy igazán egységes arculattal jelenhessünk meg a rendezvényeken. Fontos lenne még hosszú távú megoldást találni a téli edzésekhez: egy olyan bázison, ahol igazán otthon érezhetnénk magunkat, könnyebben gondolkodhatnánk fejlesztésekben is.

A versenyszezon kezdete előtt a ZKSE idén is horvátországi edzőtábort rendez, Split környékén töltenek majd néhány napot, ahol a fizikai állóképességet és a csapatszellemet is lesz alkalom fejleszteni. Szükség is lesz az energiákra, mert a 2023-ra összeállított „programfüzetben” 42 olyan esemény szerepel, amin szeretnék képviseltetni magukat.

– Szerencsére egyre bővül a kerékpárosok tábora – tette hozzá Vámosi László. – Tervbe vettük programok szervezését, ahol a versenyzőink bemutatnák a biciklizés alapjait, beszélnénk a közlekedés szabályairól, veszélyeiről, a járművek felszereléséről, szervizeléséről. És persze az egyesületünk által nyújtott lehetőségekről is.