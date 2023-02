Viadukt SE–ZTE RK 2:3 (-17, 20, -22, 23, 15)

Jv.: Sipos.

ZTE RK: Lázár E., Bedő-Tálos F., Vass P., Balogh E., Suder Zs., Sando K. Csere: Barabás D., Koós-Szalai V. Megbízott edző: Domokos Lajos.

Játékosok különböző elfoglaltságai miatt igazán fiatal csapattal vágott neki ennek a „kirándulásnak” a ZTE RK, a közvetlen rivális elleni meccsen három újoncot is avattak az egerszegiek. A találkozó elején az ellenfél elhúzott 7:1-re és ezt az előnyt meg is tartotta a szett végéig. A második játszmában a ZTE már 23-14-re is vezetett, és bár a hazaiak felzárkóztak 23-20-ra, az utolsó pontokat sikerült begyűjteniük a vendégeknek. A harmadik játszmára mindkét csapat nagy hangsúlyt fektetett, ez látszott a játék menetén is. Hol az egyik, hol a másik csapat szerzett egymás után 2-3 pontot, a versenyfutásból pedig a Viadukt jött ki szerencsésebben. A zalai lányok azonban még nem lőtték el az összes puskaporukat, és a negyedik szettben nagy higgadtsággal, valamint némi szerencsével egyenlítettek. A döntő játszmában végig vezetett a ZTE, de a végén mégis meccslabdához jutott a Viadukt. Ám ezt sikerült hárítani, s végül meglett a zalai győzelem.

Domokos Lajos: „Több körülmény együttes hatása miatt vezettem ma én a lányokat, ami teljesen új volt a számomra, de egyáltalán nem bántam meg. Nagy dicséret illeti az összes játékost, mert ha néha döcögött is a szekér, mindig volt valaki, aki kihúzza a kátyúból. A fiatalok a kezdeti zavar után felvették a ritmust, és nem látszott, hogy életük első felnőtt meccsét játsszák. Ma csapat győzött, amit csupa nagybetűvel kell írni.” ZH