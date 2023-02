Egy hete zalai derbivel indult a tavasz, amit a harmadik helyen álló FC Nagykanizsa nyert meg 7-0-ra a ZTE FC II. vendégeként. A kanizsaiaké egyértelműen élcsapat az NB III-ban, ezúttal hazai pályán fogadják a Budaörsöt, amely a nyolcadik.

– Felejtsük el a nagyarányú győzelmet, hiszen minden mérkőzés más – ezzel az „alaptétellel” nyitott megkeresésünkre Gombos Zsolt, a kanizsaiak mestere. – Egy jó ellenfélre számítok a Budaörs csapatának személyében és egyértelműen az újabb győzelem a célunk. Várjuk a hazai bemutatkozást és bízunk benne, hogy szurkolóink előtt is sikeresek leszünk.

A Technoroll Teskánd 2-2-es döntetlennel kezdett Balatonfüreden, és ezt jó eredménynek tartja Pergel Attila, a teskándiak vezetőedzője is. Vasárnap a Kaposvár érkezik, melyet nagy meglepetésre az ősszel idegenben győzött le az újonc zalai csapat.

– Önbizalmat adhat a múlt heti döntetlen – szögezte le Pergel Attila. – A héten azt láttam a fiúkon, hogy felszabadultak, így ment a munka, de egy nehéz meccsre kell készülnünk. A Kaposvár a mi otthonunkban is esélyesebbnek számít, de nem feltett kézzel várjuk őket. Füreden hátrányban is mentünk előre és sikerült az egyenlítés. Ezt kérem mindenki ellen, hogy egy pillanatig se adjuk fel, bárhogy is áll az adott találkozó. Fegyelmezett játékra lesz szükség vasárnap részünkről.

A ZTE FC II: hasonló mérkőzésre számíthat, mint egy hete a zalai rivális ellen. Mégpedig azért, mert megint egy élcsapattal játszik Koller Zoltán együttese, ráadásul idegenben, hiszen a Veszprém a második helyezett. Hasonló kaliberű az ellenfél, de nem törvényszerű, hogy megint sokgólos vereségbe szaladjon bele a fiatal egerszegi együttes. Ami fontos lehet, hogy ne adjanak fel semmit a kék-fehéreknél, hiszen egy fiatal csapatról van szó. Ami sokszor okozhat meglepetést, de reálisan nézve: Veszprémben nem a ZTE II. lesz az esélyes.