Diákolimpiai bajnokok a tófeji grundbirkózó lányok

Ha grundbirkózás, akkor abból nem maradnak ki a tófejiek... Nagy hagyománya van ugyanis a Kincskereső Általános Iskolában ennek, és most is több csapattal jutott be az országos döntőbe a Szanati József edző-testnevelő irányításával készülő csapat. Az eredmény nem maradt el, egy bajnoki cím Tófejre került!

Az I. korcsoportos bajnokcsapat Szanati József testnevelővel Forrás: MDSZ

A kisiskolás birkózók Dunakeszin találkoztak, hogy összemérjék tudásukat riválisaikkal. A gyerekek számára kidolgozott grundbirkózás különösen Baranyában, Borsodban és Zalában hagyományosan népszerű, így ebben az évben is ezek a megyék képviseltették magukat a legtöbb csapattal. Az idén például Tófej hat csapatot indított, ezzel övék lett a legtöbb indulói szám. A hétvégi országos döntőben I. és II. korcsoportban mérkőztek meg a fiúk és a lányok is, a 138 iskolai nevező csapat közül korcsoportonként 11-12 csapat jutott el a legjobbak közé, Dunakeszi új sportcsarnokába. A 10 fős csapatok így összesen 450 versenyzőt vonultattak fel a két nap során. A tófejiek leány versenyzői, köztük az aranyérmes csapat tagjai. Nagyszerűen versenyeztek, meg is lett ennek a jutalma

Forrás: MDSZ Szombaton a fiúk, vasárnap a lányok léptek szőnyegre. A fiúk vetélkedésében a tófejiek megállták a helyüket, de nem jutottak el dobogós helyezésig. Az I. korcsoportban a B-jelű együttes a 10., az A-csapat pedig a 8. helyen zárt. A II. korcsoportban szintén egy 8. helyezés jutott a fiúknak. Vasárnap aztán a lányok következtek és megszületett a Tófeji Kincskereső Általános Iskola első diákolimpiai aranyérme grundbirkózásban. A II. korcsoportos lányok előbb még az előkelő 4. helyen végeztek. – A sorsolás úgy alakult, hogy összekerültünk a későbbi aranyérmes kazincbarcikai csapattal, akik ellen óriási csatában 4-3-as összesítésben alulmaradtunk, így csak a csoportunk második helyén végezhettünk. Mindez azt jelentette, hogy nem juthattunk be a hármas döntőbe. A további mérkőzéseinket viszont nagy magabiztossággal nyertük, és végül öt győzelemmel és egy vereséggel a negyedik helyet szereztük meg - számolt be a részletekről Szanati József testnevelő. A fiúk csapatai, hátul középen Lőrincz Viktor olimpiai ezüstérmes birkózóval, aki szintén megtekintette a gyerekek küzdelmét

Forrás: MDSZ Aki aztán nagy örömmel újságolta el a még nagyobb sikerüket. Az I. korcsoportban ugyanis a tófeji Kincskereső-iskola A-jelű csapata diákolimpiai bajnok lett. – Az első korcsoportos lányok mezőnyében A-csapatunk legyőzhetetlen volt ezen a napon - újságolta nagy örömmel Szanati József. - Előbb legyőztük B-csapatunkat, aztán a budapestiek és a tavalyi ezüstérmes miskolciak következtek, de ők sem tudták megállítani a lányokat. A hármas döntő első fordulójában 5-2-re vertük a tavalyi győztes szigetvári csapatot, majd a döntő mérkőzésen óriási izgalmak közepette 4-3 arányban diadalmaskodtunk a mindig nagyon erős kazincbarcikai csapat fölött. Ezzel győztesként tértünk haza! Helyezéseink értékét növeli, hogy iskolánk olyan nagy települések intézményeivel tudta felvenni a versenyt, ahol hat-hétszáz tanuló közül válogathatnak a mi száztíz fős iskolánkkal szemben. Az I. korcsoportos leány B-csapat a 10. helyen végzett. A tófeji bajnokcsapat tagjai: Mikó Rubina, Bertók Adél, Fatér Gréta, Gáll Zsófia, Németh Zoé, Kiss Laura Sára, Somogyi Virginia. Felkészítő tanár-edző: Szanati József.

