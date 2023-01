Ami nem lesz könnyű. Ezt érdemes leszögezni, hiszen a címvédő Ferencváros lesz az ellenfél, amely kimagaslik a hazai bajnokságból, hiszen úgy vezeti a tabellát 8 pontos előnnyel, hogy két elmaradt mérkőzését (a ZTE FC és a Paks ellenit) még pótolni kell. Arról, hogy marad-e kedd estére is a nyolc pontos előnye, a ZTE FC tehet majd...

Mindenek előtt az érdeklődésről kérdeztük Dragóner Attilát, a ZTE FC sportigazgatóját, hiszen a szokatlan mérkőzésidőpont ellenére információink szerint szépen fogynak a jegyek.

– Előzetesen bízunk benne, hogy hideg idő nem tartja majd vissza a szurkolókat és ott lesznek a lelátón. Az eddigi információk alapján nem lesz gond az érdeklődéssel – mondta el megkeresésünkre Dragóner Attila. – Szurkolóink pedig, remélem, azt a csapatot látják majd, ami ránk jellemző, és sokan fogják buzdítani a fiúkat. A felkészülés rendhagyó volt, nagyon régen játszottunk már tétmeccset, az utolsó a november közepi Kecskemét elleni hazai bajnoki találkozónk volt. Itthon készültünk, hiszen minden feltétel adott volt a munkához. Jelen állás szerint nincs sérült, és amit terveztünk, hogy ne legyen nagy mozgás a keretben, ez is teljesült. Azt gondolom, ha fizikálisan és mentálisan is rendben leszünk erre a találkozóra, akkor van esély megszerezni a három pontot.

Minthogy halasztott mérkőzésről van szó, a két együttes második körös összecsapása megelőzte az elsőt. Az őszi zárás előtt nem sokkal, október 30-án rendezték az FTC-ZTE FC találkozót a fővárosban, amit a bajnok 2-1-re nyert meg. Az volt az egyik olyan találkozón, amin eltiltása miatt nem ülhetett a kispadon Ricardo Moniz vezetőedző, és éppen Dragóner Attila vállalta fel a stábból, hogy meccsel. Ott 2-1-es Fradi-siker született. Ám, lehet-e az akkori összecsapásból bármit is kikövetkeztetni, hogy milyen Ferencváros érkezik kedden Egerszegre?

– A Ferencváros ellen idegenben is felvállaltuk a támadójátékot, volt olyan időszak, hogy jobban játszottunk és akadt statisztika is, amiben a mi csapatunk volt a jobb – árulta el Dragóner Attila. – Az FTC rutinja, tapasztalata és minőségbeli előnye kijött, azonban megmutattuk mi is, hogy mit képviselünk. Én azt gondolom, hogy azóta fejlődött az együttesünk. Az FTC kerete viszont olyan erős, hogy két, gyakorlatilag egyforma erősségű csapatot ki tudna állítani. Csapatunkon azt látom, hogy egyre élesebben lépked előre, szép tavaszunk lehet és azt szeretnénk, ha májusban ennek learathatnánk a gyümölcsét. Az első lépésként kedden lemérhetjük, hogy egy nemzetközi szinten ütőképes csapat ellen mire vagyunk képesek.

A sportigazgató által említett kevés változás gyakorlatilag mostanáig nulla, azaz csak egy távozó volt a télen, a brazil Diego. Azt kérdeztük Dragóner Attilától, mit várhatnak a ZTE szimpatizánsai a február 15-ig tartó átigazolási időszak utánra: kitart ez a "trend", azaz nem lesz már változás?

– Úgy készülünk, hogy csak minimális változás lehet, de soha ne mondd, hogy soha... – válaszolta. – Nyitott a piac, de igaz, amit korábban is mondtunk: ha valakiért megfelelő ajánlat érkezik, illetve látókörünkbe kerül olyan labdarúgó, aki azonnal a csapatba építhető, meggondoljuk. Erre most kevés esélyt látok, de van még három hét a piac zárásáig. Szurkolóinknak köszönjük, hogy eddig is bíztak a csapatban. Töretlenül szeretnénk tartani azt, hogy egy fiatalokból, főleg magyar játékosokból álló együttessel ki tudjuk szolgálni a nézőket játékunkkal. Ezt továbbra is bizonyítani akarjuk.

A ZTE FC vezetőedzője Zalaegerszegen találkozhat ismét korábbi együttesével a kispadon. Ricardo Moniz 11 évvel ezelőtt volt az FTC vezetőedzője, az ősszel eltiltása miatt nem ülhetett le a kispadra. A szakvezető a klub honlapján úgy fogalmazott, nagyon várják már, hogy ismét pályára lépjenek hazai környezetben.

– Fontos lesz a keddi találkozó mindkét csapat számára, szeretnénk jól indítani az évet. A fiatalok domináns szerepet kapnak nálunk, ami fontos a klub filozófiáját tekintve. Jó erőben vagyunk, fitten várjuk a Ferencváros elleni mérkőzést – nyilatkozta.

A sportlapban megjelent nyilatkozatában úgy fogalmazott: csapata bárkit képes legyőzni, de ha rossz napot fog ki, akkor bárkitől kikaphat. Azt is elmondta, hogy megfelelően felkészültek a Ferencváros játékából, papíron ugyan a fővárosiaké a jobb és erősebb csapat, de a ZTE támadni akar majd kedden és irányítani a játékot.

Hétfői hír, hogy a ZTE FC hosszabbított Eduvie Ikobával. Az amerikai támadó 10 találattal, holtversenyben a paksi Varga Barnabással vezeti az NB I. góllövőlistáját, és most 2025-ig kötelezte el magát az egerszegiekhez.

A Ferencváros együttese egy hetet Spanyolországban töltött, ahol három edzőmeccset is vívott Sztanyiszlav Csercseszov együttese. Éppen egy hete érkezett haza az FTC az edzőtáborból és a fővárosiak legalább annyira fontosnak tartanák a jó rajtot, mint a zalaiak. Sűrű program vár ugyanis az FTC-re, hiszen az egerszegi találkozó után szombaton fogadják a Vasast, majd jövő szerdán a szintén halasztott Paks elleni mérkőzésüket pótolják.

Érdekesség, hogy a két együttes kerete a télen - eddig - alig változott. A ZTE FC-től egy távozó van az őszi kerethez képest a brazil Diego Carioca. Az FTC-től távozott a dán Rasmus Thelander, és egy érkezőt jelentettek eddig be, a suriname-i védőt, Myenty Abenát.