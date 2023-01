A szervezők tájékoztatása szerint idén 34 éve, hogy Kocsis Gábor szervezésében először megtartották a teremlabdarúgó tornát. A főszervező halálát követően is minden évben megrendezték a sporteseményt, kivéve a koronavírus-járvány alatt az utóbbi két évben. Az amatőr tornán a kezdetek óta ugyanazon szabályok érvényesek, a csapattagok közt két, a megyei első osztályban játszó játékos foglalhat helyet. A korábbi tapasztalatok alapján a focitornára lealább 20 csapatot várnak, nemcsak a környékről, hanem Vas vármegyéből és Szlovéniából is érkeztek az előzőekben együttesek, így bíznak benne, hogy most is így lesz. Már vannak jelentkezők, de többségében az utolsó napokban adják le a csapatok a nevezést. Ezt megtehetik február 9-ig, csütörtökig, a sorsolást ezen a napon tartják a Lentiben a Paál Étteremben.

A teremlabdarúgó torna helyszíne a csesztregi Kerkai Jenő Általános Iskola tornaterme, a program 9 órakor kezdődik. A megnyitón Bedő Róbert, a község polgármestere is köszönti a csapatokat, majd az emlékezők megkoszorúzzák Kocsis Gábor sírját.

A játék a csoportmérkőzéssel indul, majd a helyosztókat követően vasárnap várhatóan 17 óra körül tartják meg az eredményhirdetést.