Múlt héten Dervalics György a stafétát Bencze Lászlónak, a Főposta egykori kispályás labdarúgócsapata edzőjének adta át, arra kérve, hogy elevenítse fel a számára legemlékezetesebb nagykanizsai sportpillanatot.

A 76 éves Bencze László a zalai megyehatárhoz közeli somogyi Csákány településről származik, ahol az akkori megyei II. osztályban rúgta a bőrt. Majd a nagykanizsai II. számú gimnázium (ma Mező-gimnázium) tanulója lett, ott is érettségizett. Közben a labdarúgás is az élete fontos része maradt. Később a Magyar Posta kötelékébe került, s munka mellett szerepelt több csapatban is az akkori megyei osztályokban. Például játszott a Csákány, a Balatonberény és a Tapsony együttesében. A postai ranglétrát megjárva a Nagykanizsai 1-es postára került, az Ady utca 10. szám alá.

- Az 1980-as évek elején ismertem meg a gárdát, amely a kiskanizsai Bolf György hivatalvezető irányításával a kanizsai városi kispályás bajnokságban szerepelt – mesélte. – Abban az időszakban színvonalas mérkőzéseket láthatott a közönség, de a postás állomány idősebbekből állt, s fiatalításra volt szükség. A tehetséges srácok akkor a cégen belül átkerültek Balatonszentgyörgyre, de azt a feladatot kaptam, hogy rázzam fel a kanizsaiakat. Először döcögősen indult a történet, főként bennünket pofoztak még a negyedosztályban is.

Bencze László szerint jó tíz év kellett ahhoz, hogy megújulhasson a gárda. Az idősek fokozatosan abbahagyták a labdarúgást, közben megfogadta a főnöke tanácsát és vérfrissítésbe kezdett, jöttek is a kiskanizsai tehetséges legények szép számmal – postai kézbesítőnek.

- Aztán 1994-től megtört a jég, minden évben egy osztályt ugrott felfelé az együttesünk, jó garnitúrát hoztunk össze – fogalmazott. – A kézbesítési osztály akkori vezetőjeként mindig focistát vettem fel a postához. Néha megszóltak, hogy mást is felvehetek nem csak labdarúgót, de az biztos, hogy szerették kergetni a labdát és a munkájukra sem volt panasz, jól helytálltak. Az engem ért kritikákra rácáfoltam, kiderült, jó munkaerők kerültek a hivatalhoz. A Főposta elnevezésű gárdával néhány évet töltöttünk az első osztályban.

Az egyik legnagyobb élménye egy siketnéma sráchoz kötődik. A kiskanizsai Ács Antal nagyon szeretett volna a postán dolgozni, ezért felvette, ezt jól tette, hiszen a munkájára igényes volt. Kiderült, a pályán is ügyesen mozog, ezért a csapat egyik alapembere lett, mozgékonyságával felhívta magára a figyelmet.

- Büszkeséggel tölt el, hogy a magyar hallássérült futsalválogatott szövetségi edzője lett - tette hozzá. - Mint ismert, tavaly nyáron a 40 év feletti hallássérültek futsal-világbajnokságán Lengyelországban a magyarok a varsói döntőben 3-0-ra verték meg Ukrajnát és világbajnoki címet szereztek. Ács Antal sáska gyerekként felért a csúcsra, ami óriási eredmény, a válogatottbeli tisztsége mellett ráadásul a Salgótarjáni Hallássérültek Sportegyesülete elnöke is.

Laci bácsi nyugdíjba vonulásáig, 2006-ig vezette a Főposta együttesét, később nézőként, szurkolóként is szívesen látogatta a mérkőzéseket.

Bencze László a stafétát Gregor Zoltánnak, az egykori, kanizsai kispályás bajnokságban szereplő Unicum csapat vezetőjének adta át.