A ZTE SKK 2011-ben alakult, de komolyabban 2015 után kezdett el foglalkozni az utánpótlás-neveléssel is. Többek között ez is elhangzott a klub évértékelőjén, és Somogyi Péter elnöknek volt is mit felidéznie a 2022-es esztendőről. Ám mielőtt minden elkezdődött volna, egyperces néma csenddel emlékeztek meg az egerszegi sportlövész-társadalom tragikus balesetben elhunyt tagjáról, Gecse Félixről.

Somogyi Péter azzal nyitotta értékelését, hogy amikor megalakultak, elsősorban családi hangulatot szerettek volna megteremteni az egyesületnél, ami most is így van, hiszen a teremben valóban ott voltak a fiatalok mellett sok esetben a szüleik is.

– A családias hangulat az évek során annyiban lett más, hogy mostanra igazából már inkább egy nagy család vagyunk, és nem csak páran tartozunk bele ebbe a közösségbe – mondta Somogyi Péter. – Megünnepelhettük a tízéves fennállásunkat, 2022-ben pedig az is ad örömet, hogy versenyzőink ebben az évben több mint háromszáz érmet szereztek a hazai és a nemzetközi viadalokon. Az országos bajnokságokon összesen 86 medál jutott klubunk sportolóinak, ebből 36 aranyérem, 27 az ezüst és 23 a bronzok száma. Igazából nem szeretnék kiemelni senkit, de miután sportról van szó, jelen van közöttünk is a rivalizálás. Kell a motiváció azoknak, akik most esetleg a sor végén vannak, hogy jussanak el a sor elejére.

…Kálmán Bálint pedig az új generáció sikeres tagja

Forrás: ZH

Somogyi Péter az eredményesen szereplő sportolóiknak adott át oklevelet, miközben felsorolta eredményeiket. A sort hosszú lenne itt felidézni, viszont mindenképpen ki kell emelni magát Somogyi Pétert, aki a kairói világbajnokságon tagja volt a magyar légpuskás csapatnak, amely a negyedik helyen végzett. Kálmán Bálint, a ZTE SKK tehetsége pedig amellett, hogy háromszoros országos bajnok, tagja volt az ifjúsági Európa-bajnokságon aranyérmes légpuskáscsapatnak, a junior Eb-n pedig szintén csapattag volt, ahol a mieink bronzérmesek lettek.

A ZTE SKK tagjai 2022-ben 26 országos csúcsot döntöttek meg, és ehhez kapcsolódva Somogyi Péter minden csúcsdöntő versenyzőnek egy emléklapot adott át. Sőt, egy hatalmas tablót is készíttetett, melyen a csúcstartóik láthatók, és egy javaslatot is megfogalmazott a magyar szövetség felé.

– Mi szeretnénk mindig egyfajta tanúsítványt kinyomtatni azok számára, akik klubunkból rekordot érnek el – mondta el evvel kapcsolatban. – Ha jól tudom, és a régiek elmondása szerint korábban a magyar szövetség is élt ezzel a lehetőséggel, de aztán az évek során ez elfelejtődött. Mi a klubnál bevezetjük ezt a rekordprotokollt, vagyis, ha valaki országos csúcsot lő, erről egy tanúsítvánnyal is megemlékezünk, hiszen ez egy sporteredmény, aminek jó, ha van írásos formája. A szövetségnél nem ellenezték ezt, jó ötletnek tartják.