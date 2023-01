Tavaly nyáron a megyei bajnokság megnyerése után, majd az azt követő sikeres osztályozó megvívását követően húsz esztendő után jutott a Nemzeti Bajnokság harmadik vonalába a teskándi labdarúgócsapat. Az őszt Pergel Attila vezetőedző együttese úgy kezdte, illetve azzal a céllal vágott neki, hogy igyekeznek minél több pontot szerezni ahhoz, hogy tervüket valóra váltsák. Azaz, bent maradjanak az NB III-ban. Egy nyári interjúnkban maga Pergel Attila is úgy fogalmazott, hogy nem szeretnének átszálló jegyet váltani az NB III-ba, hanem megvetnék lábukat a harmadik vonalban. Ennek érdekében igazoltak, évek óta felépített csapatukat pedig egyben tartották. Most, a bajnokság feléhez érkezve viszont úgy tűnik, néhány dolgot ált kell értékelniük a teskándiaknak, amit Pergel Attila is elismert.

– Amikor elindultunk a bajnokságban, tudtuk, hogy nehéz dolgunk lesz – ismerte el Pergel Attila, amikor az újévbe fordulva megkerestük azzal, hogy pillanatnyilag miként látja csapata helyzetét. – Mindez bebizonyosodott menet közben is, miközben arra lehetünk büszkék, hogy a feljutott csapatok közül jelenleg mi állunk még így is a legjobban a csoportban a jelenlegi 17. poziciónkkal. Az ősz során akadtak bravúrjaink, ugyanakkor olyan vereségeink is, melyek esetében reálisan volt esélyünk nyerni is. Most úgy fogalmaznám meg helyzetünket, hogy az ősz számunkra tanuló félévet jelentett. Tudjuk, hogy a tavasz is hasonló lesz. Pergel Attila pedig távozókat is említett. Méghozzá olyan játékosok nevét említette, akik eddig alapemberei, húzóemberei voltak együttesének. Ám, mint mondta, valahol őket is meg kell érteni…

– A nyáron érkezett Potyi Gábor távozik, ahogy Bailo Dávid és Pergel Bence, valamint Őr Máté is – sorolta Pergel Attila. – Potyi Gábor Sárvárról járt át hozzánk, és ez a munkája mellett megterhelő volt számára, Bailo Dávid szintén a család és a munka mellett tette le most a voksát. Őr Máté és Pergel Bence Ausztriában folytatja, és miután olyan játékosokról van szó, akik fontos labdarúgóink voltak, nyilvánvaló, hogy igazolnunk kell. Egyelőre még keressük a lehetőségeket. Továbbá, egyáltalán nem írnám alá itt, ezen a ponton, hogy nem lesznek még távozóink… Nálunk mindenki munka vagy tanulás mellett futballozik, meg tudom érteni a játékosokat ezen döntéseikért. Természetesen megkérdeztük Pergel Attilától, hogy mennyire okozott számára meglepetést az ősz, ahhoz képest, amit a nyáron eltervezett. Nem titkolta; hogy valóban máshogy tekintett a jövőbe, mint ami végül megvalósult.

– Eleve úgy gondoltam, hogy mi is azon csapatok közé fogunk tartozni, akik a kiesés ellen harcolnak majd, de ebben nincs semmi meglepő, hiszen előre is láttuk, hogy valahol ez a realitás – folytatta evvel a vezetőedző. – Bevallom, azt hittem, könnyebb lesz összeegyeztetni mindenki számára a munkát és az edzéseket. Ez nem mindig sikerült az ősszel, emiatt is voltak olyan vereségeink, amelyek elkerülhetők lettek volna. Szerettem volna több edzést tartani, de belátom, mindez így nehezen kivitelezhető, és a játékosokat is megértem, hiszen munka mellett játszanak, és a hétvégéjüket is erre áldozzák. Azt nem mondom, hogy teljes újratervezés van nálunk, viszont valóban át kell gondolnunk a munka menetét. A magasabb osztályból nem valószínű, hogy igazolni tudunk. Mindenképpen körül kell néznünk a megyei bajnokságban is, hogy kik azok, akiket esetleg meg tudunk győzni arról, hogy az NB III-ban futballozzanak velünk. Tudjuk, hogy nagyon nehéz dolgunk lesz tavasszal, de semmit nem adunk fel, megpróbálunk a lehetőségeinkkel élni.

A Technoroll Teskánd január 9-én kezdi meg a felkészülést a tavaszra, s Pergel Attila elmondta, addig rendezni szeretnék dolgaikat, és akár már új játékosokat is bevonhatnak a munkába, de ez még természetesen odébb van. A felkészülés során a PEAC, a ZTE FC II, az Illés Akadémia, a Király SE és egy osztrák csapat szerepel a teskándiak felkészülési programjában, a február 12-én kezdődő tavaszi szezonig.