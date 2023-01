Az egerszegi férfi kosárlabda-csapatot 2010-ben emlegették Göcsej-expresszként, hiszen a bajnoki címig vezető úton sorozatban 22 mérkőzésen maradt veretlen az alapszakasz során. Ettől a számtól persze még messze van Sebastjan Krasovec együttese, viszont a mostani öt győztes mérkőzés egymás után akkor is megsüvegelendő teljesítményt takar. Az öt sikerből három idegenben született meg, a szombati fehérvári győzelem pedig (78-73) egy igazi skalpszerzés is egyben: az Alba Fehérvár ugyanis mindeddig veretlen volt odahaza, aminek szombaton a Zalakerámia ZTE KK vetett véget.

Az A-csoport 16. fordulójának rangadóján az első félidőben úgy tűnt, hogy a fehérváriak nem hibáznak majd, de aztán jött a második félidő, ami most már nem először ebben a szezonban sokkal jobban sikerült az egerszegi kék-fehéreknek. Fokozatosan jöttek fel a zalaiak, sokkal jobban játszottak, ami egyértelműen elbizonytalanította a házigazdát. Öten értek el tíznél több pontot a zalaiaktól, többek között Keller Iván csapatkapitány, akinek csaknem minden kívánsága teljesült Fehérváron. A múlt héten nyilatkozta portálunknak, hogy nyerni szeretnének a hét végén és az igazi az lenne, ha hét ponttal, vagy annál többel sikerülne győzni, hiszen akkor azonos mutatóval ugyan, de jobb egymás elleni eredménnyel megelőznék a fehérváriakat. Ez az egy nem jött be neki, de emiatt azért ő sem igazán szomorú...

– Egyértelműen a második félidő döntött, szerintem az látszott, hogy mi jobban bírjuk – mondta a 14 pontig jutó (közte négy tripla) Keller Iván, amikor a bravúros sikert követően újból megkerestük. - Egyértelműen védekezés volt kulcs, hiszen határozottan kevesebb lehetőségük volt ekkor a hazaiaknak. szerintem ezzel el is bizonytalanítottuk az Albát. A másik dolog: nagyon jól eloszlottak ismét a pontok, hiszen öten voltunk a csapatban, akik tíz pont fölé kerültünk. Ilyenkor az ellenfél nem csak egy-egy emberre kell, hogy figyeljen és senkit sem lehet otthagyni őrizetlenül, hiszen azt most is büntettük.

Keller Iván kitért a zalai drukkerekre is, és persze azt a bizonyos hétpontos különbséget ismét szóba hoztuk Mint ismert, a bajnokság első felében az Alba 76-70-re nyert Egerszegen, most a ZTE KK öttel Fehérváron.

– Nagyon nagy volt az ünneplés, szurkolóink gyakorlatilag hazai pályát varázsoltak nekünk Fehérváron – szólt a hangulatról is Keller Iván. – Ez fontos volt, szinte csak az ő hangjukat lehetett hallani. Köszönjük a drukkereinknek azt is, hogy az első félidőben, amikor nem igazán ment, akkor is biztattak bennünket ugyanúgy, mint a második félidőben, amikor már elkaptuk a fonalat. A végén kicsit elaludtunk annál a lepattanónál, hiszen abban a pillanatban tudtuk, hogy megvan a győzelem, s lett volna még idő egy gyors indítással akár megszerezni a hétpontos győzelmet is. Én most azt mondom: ha a végén, az alapszakasz zárásakor is erről beszélünk majd, hogy ezen múlt, hogy nem harmadikak vagyunk, hanem negyedikek, nagy dolog lesz. Örülünk a sikernek, nagyon készültünk erre a győzelemre, ami az első bravúr is, ráadásul idegenben az élcsapatiok ellen.

Hétfőn pedig kisoroslták a Zsíros Tibor Magyar Kupa negyeddöntőinek párosítását. A legjobb nyolc közé az alapszakasz első körének zárásakor az első nyolcban helyet foglaló csapatok jutottak. A Zalakerámia ZTE KK a félidőnél a 6. helyen állt, így csak abban az esetben lehetett volna pályaválasztó, ha a hetedik vagy a nyolcadik együttest kapja. Az egymérkőzéses párharcokban ugyanis az előrébb rangsorolt csapatok lesznek a pályaválasztók. Az egerszegiek a Szolnok csapatát kapták ellenfélnek, így április elején, a Budapesten rendezendő négyes döntő előtti szerdán Szolnok-ZTE KK negyeddöntőt rendeztek.

A negyeddöntő párosítása (elöl a pályaválasztók): Sopron–Oroszlány, Szolnok–Zalakerámia ZTE KK, Falco KC Szombathely–Alba Fehérvár, Paks–Kecskemét.