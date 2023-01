Most kell szerénynek lenni... Jelenleg így közelítik meg a klubnál, hogy a Zalakerámia ZTE KK remekül teljesít a bajnokságban, noha nem kerülte el mások figyelmét sem a kék-fehérek jó teljesítménye. Szóval, már csak babonából sem szeretnének elkiabálni semmit a zalaiak, bár tény: zsinórban négy bajnoki mérkőzést nyertek meg (ebből kettőt idegenben), a tabella negyedik helyén állnak, a szurkolók pedig visszatértek a lelátóra. A szombati mérkőzés után könnyű mindezt kijelenteni, hiszen mégiscsak a Körmend volt a vendég, és a vasiak elleni derbik alkalmával soha nem volt jellemző a kongó lelátó. Mindenesetre a nagy sikert hozott találkozó (109-77) előtt már nem lehetett belépőt venni a mérkőzésre, ami jól szemlélteti az érdeklődést.

Szombaton újabb komoly kihívás vár Keller Ivánékra, hiszen a harmadik helyezett Arconic-Alba Fehérvár lesz az ellenfél, ráadásul idegenben. A ZTE KK-tól kapott tájékoztatás szerint 130 vendégjegyet kaptak a fehérváriaktól, ezeket péntek délutánig lehet megvásárolni az egerszegi Kvártélyház jegyirodában. Nem lenne meglepő, ha elkelne valamennyi. A ZTE KK szurkolói ugyanis rendre elkísérik csapatukat idegenbe, s ha már ott voltak Kecskeméten és Szegeden is, Fehérváron annál inkább ott a helyük..

Keller Ivánt, a Zalakerámia ZTE KK csapatkapitányát pedig nem véletlenül említettük. Az Alba Fehérvár saját nevelésű játékosaként ott mutatkozott be az élvonalban, és minden a városhoz köti. Nem lesz számára újdonság már az sem, hogy vendégként térjen vissza (játszott Kecskeméten és Szegeden is).

- Komolyan készülünk, ahogy mindig, nagyon fontos mérkőzés lesz ez a csapat és persze számomra is - jelentette ki, amikor megkerestük. - Amennyiben hét ponttal sikerülne nyernünk, akkor helyet cserélnénk a tabellán. Nem nézne ki rosszul, ha mi lennénk ott a harmadik helyen... Nagyon bízunk benne, hogy a mostani formánkat át tudjuk menteni a szombati találkozóra is, de tisztában kell lenni vele, hogy az Alba Fehérvár erősebb csapat, mint volt a legutóbbi négy ellenfelünk bármelyike is. Nem mellékesen otthon játszanak majd a fehérváriak. Továbbra is a munkát helyezzük előtérbe, és mindig csak a következő mérkőzésre koncentrálunk. Az első célt elértük a szezonban, hiszen ott vagyunk a kupában. A rájátszás kiharcolását a szezon előtt ugyan a klubvezetés nem írta elő, de én és a csapat is ott szeretne lenni, amihez a győzelmekkel most kicsivel közelebb kerültünk. Szerintem szombaton is szép estét okoztunk szurkolóinknak, na és mi is nagyon jól éreztük magunkat a drukkerekkel együtt ünnepelve.

Akkor tehát a Magyar Kupa. Az alapszakasz első körének végén a Zalakerámia ZTE KK hatodikként állt, ami kupaindulást jelent. A negyeddöntő sorsolását hétfőn rendezik meg, nem lesz kiemelés, csak annyi: aki az alapszakaszban előrébb állt, az lehet a pályaválasztó az egymeccses párharcban. A győztesek jutnak be az április eleji négyes döntőbe, melynek hetén rendezik meg a negyeddöntős párharcokat. Megkérdeztük Keller Ivánt: mit szól mindehhez...

- Abból kell kiindulni, hogy a legjobb nyolc között nincs gyenge csapat. Az első három együttes, a Falco KC, a Szolnok és az Alba szerintem kiemelkedik, viszont nincs kiemelés, bárki összekerülhet bárkivel. A mi szempontunkból az lenne a legideálisabb, ha a hetedik vagy a nyolcadik helyezettet kapnánk, hiszen akkor mi lennénk a pályaválasztók. De a sorsolás ugye, nem kívánságműsor... - mondta Keller Iván.

A bajnokság első felének végén a csapatok ebben a sorrendben álltak: Falco KC Szombathely, Szolnoki Olajbányász, Arconic-Alba Fehérvár, Sopron KC, Paks, Zalakerámia ZTE KK, Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét, MVM OSE-Lions.