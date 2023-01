Maradjunk is a Nagykanizsánál. Annál is inkább, hiszen Gombos Zsolt együttese az őszt remekül teljesítette, és a harmadik helyről várhatja az NB III Nyugati-csoportjában a tavaszi folytatást. Január első hetétől állt munkába a dél-zalai együttes, és már két felkészülési meccset is vívott. Előbb az NB II-es Mosonmagyaróvár várt a kanizsaiakra, akik ellen 2-1-re kaptak ki, majd a szintén másodosztályú Haladással is szoros meccset vívtak a 3-2-es vereségükkor.

– Ezek edzőmeccsek ugyan, de komolyan vettük, és mindkét idegenbeli találkozónkon elégedett voltam a játékkal – mondta el Gombos Zsolt, a Nagykanizsa FC vezetőedzője. – A felkészülésünk a tervezett ütemben zajlik, a terhelés nagyobb fele a mostani időszakra esik. A hét végén, amikor a szlovén másodosztályú Lendvát fogadjuk, a tervezett kezdőcsapat tagjai is már többet fognak a pályán tölteni. Heti két alkalommal van két edzésünk, és elmondhatom, keményen dolgoznak a fiúk, a frissítés majd ezt követően kezdődik. Két új játékost igazolunk, egyikük Sági Marcell, aki 2005-ös születésű az MTK-tól jött vissza. Amúgy zalai játékos, hiszen Lentiből előbb a ZTE-hez került, majd onnan a fővárosiakhoz. Mindenképpen a fiatalok terén akartunk erősíteni, így az FC Fehérvár II-től is egy 20 éves támadó érkezhet, Hajdinger Raul Zoltán személyében.

Mint korábban már beszámoltunk róla, az FC Nagykanizsa keretében komoly változások történtek a télen, hiszen hat játékos távozott (Hajagos, Aszalos, Pleszkán, Kovács Z., Szökrönyös Z., Bagó). A Gombos Zsolt által említett szombati találkozó 11 órakor kezdődik az Olajbányász-stadion műfüves pályáján. Január 28-án a Dombóvár érkezik, 31-én a Semjénháza, majd a bajnoki hétvége előtti szombaton a horvát harmadosztályú Kapronca.

Az újonc Technoroll Teskánd együttese a bent maradásért harcol (jelenleg a 17. helyen áll), és Pergel Attila csapatánál is voltak változások a télen. A teskándiak eddig egy mérkőzést játszottak, az NB III Közép-csoportjában szereplő PTE PEAC csapatának otthonában kaptak ki 1-0-ra. Azon a találkozón még játszott Simonfalvi Gábor, ám mint megtudtuk, a rutinos védő szintén a távozók között van Teskándról. Korábban Potyi Gábor, Bailo Dávid, Pergel Bence, valamint Őr Máté távozását jelentették be.

– Simonfalvi Gábor és Molnár András is Ausztriában folytatja, így a korábban bejelentettek mellett ők sem lesznek csapatunk tagjai tavasszal – tájékoztatott bennünket Pergel Attila vezetőedző. – Természetesen igazoltunk is, így Nagykanizsáról Szökrönyös Zoltán nálunk folytatja, Kiss Ádám Jánosházáról érkezik, de előtte NB II-ben is szerepelt. Sipőcz Bence a ZTE NB III-as csapatától jön hozzánk. Az biztos, hogy fiatal csapatunk lesz, mindenki szívvel-lélekkel teszi a dolgát, ahogy a felkészülés alatt is ezt látom a csapattól. A Pécs elleni találkozón ugyan kikaptunk, de jól játszottunk, ráadásul büntetőt is hibáztunk, úgyhogy a játékkal elégedett vagyok. A távozókkal kapcsolatban annyit szeretnék elmondani, természetesen mindenkit sajnálok, aki elmegy tőlünk. Ám, ha menni akar, elfogadjuk az indokát. Csúnyán is nézne ki, ha bárki esetében is azt mondanám, nem sajnálom a távozását.

A Teskánd a hétvégén Szentgotthárdon egy osztrák ötöd osztályú csapattal játszik (SV Mühlgraden), majd 28-án az Illés Akadémia vendége lesz, február 1-jén a Király SE-hez tesz látogatást, február 4-én pedig a ZTE FC II. csapatával csapnak össze.

A harmadik zalai csapat, az NB III Nyugati csoportban jelenleg 16. helyezett ZTE FC II együttese fiókegyüttesként speciális helyzetben van. Koller Zoltán vezetőedző csapatából többen is a felnőtt kerettel edzenek, sok a még utánpótláskorú játékos is. Az egerszegi fiatalok eddig egy felkészülési meccset játszottak, mégpedig a Csesztreg megyei első osztályú csapatával, melyet 1-0-ra győztek le. A keretben történő változásokról vélhetően majd csak a bajnoki rajt előtt lesz érdemes beszélni - ha egyáltalán lesznek ilyenek.