A Csesztreg 31 ponttal zárta az őszt, tíz győzelemük mellé egy döntetlent és egy vereséget könyveltek el a nevükhöz. A Semjénháza az ősz végén ugyan pontszámban utolérte a zöld-fehéreket, de a Csesztreg maradt az élen.

– Igazából az első három helyezés az, amit célul tűztünk, de az egyesület vezetése inkább az első ötöt jelölte meg, mert nem akart nyomást tenni ránk – indította beszélgetésünket Tamás Tamás, a csapat edzője. – Azt gondolom, fő erényünk a csapategység volt, és ez a mostani eredmény a beletett munkáé is. Bízunk magunkban, s most is azt mondom, nem feltétlen mi vagyunk a bajnokság legfőbb esélyesei. A mezőnyben van hét-nyolc olyan együttes, amely hazai pályán képes meglepetést okozni bárki ellen. Ennek is köszönhető, hogy kiélezett a küzdelem a megyei első osztályban.

– Azt mondja, nem Önök az esélyesek, viszont gyakorlatilag végig vezették az elejétől a bajnokságot.

– Valóban, de ehhez az is kellett, hogy jól kezdjük a sorozatot, és igazából a végén jöttek számunkra a rangadók. Voltak szerencsés meccseink is, és azt gondolom, hogy a tavalyi harmadik helyezésünkkel már kivívtuk magunknak a rangot a többiek szemében. Egy vereségünk volt a Semjénháza ellen, akkor szerintem az ősz legrosszabb játékát nyújtottuk, és ugye előtte volt egy döntetlenünk, a Hévíz ellen. Akkor viszont talán az ősz legjobb játékát nyújtottuk. Abba a mérkőzésbe egy kilencmeccses győzelmi széria után érkeztünk, s azt kell mondanom, talán kicsit óvatosabb voltam a kelleténél. Ám nem ez a lényeg, hanem az, hogy az egyesület biztosítja a feltételeket. Vannak nálunk jobb kondíciókkal bíró csapatok a mezőnyben, a helyezésünk ennek ismeretében értékelendő. Azt tartom továbbra is, hogy az első három között akarjunk lenni, hiszen ha azt mondta volna valaki a bajnokság megkezdése előtt, hogy az ősz végére lesz tíz győzelmünk, egy döntetlenünk és egy vereségünk, ezt simán aláírtam volna.

– Ebből kiindulva, tegyük fel, a tavasz során is lesz tíz győzelem, egy döntetlen és egy vereség... Akkor is elégedett lenne ezzel az eredménysorral, függetlenül a végső helyezéstől?

– Természetesen. Ha ezt lehozzuk, az már egy jó eredmény lenne. Azt vallom, ha mindent megteszünk a sikerért, és ez az eredménysor teszem azt csak a második helyre lesz elég, akkor is elfogadom. A megyében a Zalaszentgrót és a Semjénháza is nagyon jó csapat, évek óta együtt játszanak, az Andráshida SC és a Hévíz pedig veszélyes, fiatalokból álló együttes, mindkettő bármikor képes megrázni magát, vagy például Zalalövőre elmenni sem életbiztosítás... Vannak ellenfelek, jó csapatok még.

– Terveznek változtatni a télen?

– Nincsenek ilyen terveink. Mi az eddig bizonyított játékosokra számítunk. Egyelőre senki nem jelentette be távozási szándékát, és mi sem akarunk feltétlenül keresgélni, ha csak nem esik be egy olyan igazolás, amire azt mondjuk, hogy jó. Nekem a legjobb erősítés az lesz, ha együtt marad a csapat. A felkészülést hétfőn kezdjük, a Téli Műfüves Bajnokságon részt veszünk, és az első edzőmeccsünket a ZTE II-vel, január 14-én vívjuk.

– Végezetül árulja el, van olyan játékosa, akit kifejezetten kiemelne az őszről?

– Én most is a csapatot dicsérem, ez a legfontosabb. Az tény, hogy van négy-öt olyan játékosunk, akik között egyenlő arányban oszlanak el a gólok, s mi lőttük a legtöbb találatot is a csapatok közül. Ez könnyebbség nekünk, az ellenfeleknek meg nehézség, hogy nem egy vagy két emberre kell készülniük, hanem többre. Még annyit megjegyeznék, továbbra is cél az egyesületnél, hogy a helyi erőkre építsünk, a helyi játékosokra. Ezt mindenképpen tartani szeretnénk.

A Csesztreg legutóbb 2004-ben volt bajnok a megyei I. osztályban, s akkor feljutott az NB III-ba, ahol egészen 2010-ig szerepelt. Az elmúlt 12 év során élcsapatnak számít a megyében, többször is volt dobogós.