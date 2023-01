Bő másfél hete, a három év után újra sorra kerülő torna sorsolásakor a szervezők nem igazán örültek, hogy a részt vevő csapatok akkori létszáma 19 volt, kapóra jött tehát, hogy az utolsó utáni pillanatokban befutott a gyorsan összeálló Gedeon Team jelzése, hogy ők is indulnának. A több NB-s futsaljátékossal megtűzdelt gárdának jutott a sorozat második meccse, majd a csapat a záró összecsapáson is érdekelt lett. Akkor azonban az Edil Casa együttese vérbeli „teremrutint” hozva hódította el a győztesnek járó serleget. A finálé amúgy büntetőrúgásokkal dőlt el, a mintegy négyszáz néző viszont már addig is tanúja lehetett színvonalas csatározásoknak. – Az egyértelmű dolgok mellett azt emelném ki, hogy például vasárnap, immár a második játéknapon a Tisztelet Kupa meccsei is roppant változatos, pörgős játékot hoztak jó néhány alkalommal, s ne felejtsük, hogy a főág bronzmeccse is minden igényt kielégített – fogalmazott a díjátadást követően a szervezők részéről Lánczos Attila. – Jönnek bizony a fiatalok, és az általuk diktált irammal a rutinosabb gárdák tagjai csak nagy odafigyeléssel tudják felvenni a küzdelmet. Gratulálunk az együtteseknek, külön a végső győztes Edil Casa legénységének, és úgy érzem, joggal reméljük, hogy még sokáig megrendezhetjük a Kanizsa Kupát.

A döntőről már tettünk említést, de jegyezzük meg azt is, hogy a bronzmeccsen az Arizona győzött 1-0-ra a Czupi Csárda legénységével szemben. Miként azt néhány gondolattal korábban már megírtuk, a Tisztelet Kupáért is becsülettel megküzdöttek a csapatok, a 2012 óta megrendezett versengés keretében végül a Csicsa Beach előzte meg az FC Belcsesztúr, a Black Apple, valamint a Szemere hármasát. Természetesen a különdíjak átadása sem maradhatott el az eredményhirdetés alkalmával. A torna legjobb játékosának Schuller Ferencet (Gedeon Team) választották, míg kapusként Tóth Zsolt (Edil Casa) nyújtotta a legjobb teljesítményt. A gólkirályi címet pedig Szakmeiszter János (Gedeon) hódította el. A vigaszágon a kapus Pethő Józsefnek sportszerűségi díj járt, a legfiatalabb focistaként remeklő résztvevő a 15 esztendős Baglady Kornél lett, míg Kalmár István az ennél „valamivel idősebb” generáció tagjaként nyújtott emlékezetes teljesítményt a viadalon.