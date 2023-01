Az összejövetelen Horváth Ferenc főszervező, EFL-elnök elmondta: hazánkban most először kerülhet megrendezésre a King of the ring elnevezésű progála, melynek programjában több küzdősporti ág is képviselteti magát, illetve a szurkolók mindkét nemben és több korosztályban is köszönthetnek majd sportolókat a ringben.

A nemzetközi profi küzdősportgála égisze alatt például – miként azt Horváth Ferenc is hangsúlyozta – lesz például úgymond király kategóriás, vagyis nehézsúlyú férfi K–1 magyar bajnoki címmérkőzés, melynek győztese a WFL szervezet övét kapja meg. A 71 kg-os súlycsoportban osztrák K–1 címmeccset rendeznek a WPC szervezet profi nemzetközi övéért; de érdekesnek ígérkezik a 67 kg-os női WFL combat full címmérkőzés; valamint egy nehézsúlyú nemzetközi négyes minitorna is, melynek résztvevői az IMBF nemzetközi bajnoki övéért küzdenek.

De megmutatja magát Kanizsán a küzdősportos utánpótlás is: a jövő kadetkorosztályú és 67 kilogrammos reménységei a WFL hazai bajnoki címéért vetélkednek.

A gálát február 25-én (szombat) a délutáni és esti órákban bonyolítják le.