Nyíregyházi Kosársuli - ZKTE 80-56 (24-17, 19-9, 21-11, 16-19)

ZKTE: Jagodics Lilla (10), Horváth Réka Panna (5), Szórád Anna (6), Péterfi Anna (5), Molnár Hanna (11). Cserék: Martonics Linda (7), Peterdi Fruzsina (3), Sonkoly Fanni (6), Horváth Hajnalka (2), Büki Virág (1). Edző: Rózsás Gábor.

Ács Alexandra és Óházy Julianna nélkül játszotak, ettől függetlenül természetesen nem mondtak le róla, hogy a remek játékerőt képviselő nyíregyházi csapat otthonában próbáljanak meglepetést okozni az egerszegi lányok. A második negyed elején Szórád Anna is kiesett sérülés miatt, ami mentálisan már túl sok volt. A játékosok végig küzdöttek becsülettel, viszont győzelmi esélyük ezen a napon nem volt.

PVSK NKA “A” - ZKTE 87-50 (22-15, 29-10, 25-14, 11-11)

ZKTE: Óházy Julianna (2), Martonics Linda (-), Péterfi Anna (8/3), Molnár Hanna (5), Ács Alexandra (18). Cserék: Szakonyi-Nagy Virág (9/3), Jagodics Lilla (6), Peterdi Fruzsina (2), Horváth Hajnalka (-). Edző: Rózsás Gábor.

Kísértetiesen hasonló módon jártak Pécsett, mint Nyíregyházán, alapban több hiányzója volt az egerszegieknek és a kezdetek sem sikerültek jobban, mint egy héttel korábban, Horváth Réka Panna rosszullét miatt nem is tudta vállalni a szereplést, míg Molnár Hanna sérülés miatt esett ki a meccs korai szakaszában. Minden nehézség ellenére voltak kifejezetten jó perceik az elején, de egyre inkább felőrölte a hazai csapat agresszív védekezése az egerszegieket. Az akadémisták ilyen különbséggel is teljesen megérdemelten nyerték meg a mérkőzést.

ZKTE – UNI Győr NKA 59-58 (11-10, 14-18, 18-17, 16-13)

ZKTE: Jagodics Lilla (3), Óházy Julianna (15/3), Szórád Anna (4), Molnár Hanna (17), Ács Alexandra (12). Cserék: Péterfi Anna (3/3), Peterdi Fruzsina (2), Szakonyi-Nagy Virág (3/3), Sonkoly Fanni (-), Martonics Linda (-), Molnár-Oravecz Ella (-). Edző: Rózsás Gábor.

Az első másodpercektől nagy fizikális és taktikai harc folyt a parketten, nagyjából fej-fej mellett haladtak a csapatok a mérkőzés egészét tekintve. A harmadik negyed a vendégeké volt, a záró periódusban azonban szépen feljöttek a zalaiak és visszavették a vezetést, a végjátékra kétszer is elléptek 4-5 ponttal, de a győriek szívósan tapadtak. Mindkét csapat nagyon sokat dolgozott a győzelemért, a kulcs a zalaik számára az volt, hogy remekül zárták a belső területet és az egész mérkőzésen midössze 16 közeli kísérletet engedélyeztek a vendégeknek. Ezzel a győzelemmel esélyt teremtettek maguknak a 3. hely megszerzésére.

Szolnoki MÁV SE “A” - ZKTE 61-64 (11-18, 13-14, 22-20, 15-12)

ZKTE: Óházy Julianna (10), Szórád Anna (18), Péterfi Anna (6), Molnár Hanna (10), Ács Alexandra (18). Cserék: Jagodics Lilla (2), Horváth Réka Panna (-), Peterdi Fruzsina (-), Martonics Linda (-), Molnár-Oravecz Ella (-), Szakonyi-Nagy Virág (-), Horváth Hajnalka (-). Edző: Rózsás Gábor.

A szolnoki csapatot sújtó betegséghullám miatt ez a mérkőzés a téli szünet előttről átkerült a 2023-as esztendő elejére, így várható volt, hogy közel három hét szünet után egyik csapat sem fog tudni úgymond sziporkázni. Nagyon motiváltan és koncentráltan kezdtek a zalaiak, szinte tökéletesen működött a védekezés, a 14. percig csak 4 mezőnykosarat engedélyeztek a hazaiaknak és már 24-11-re vezettek. Közel álltak ahhoz, hogy jeletős előnnyel mehessenek a félidei pihenőre, de az utolsó pár percbe belealudtak és ezt kihasználta a hazai csapat (24-32).

A harmadik negyedben ismét fel tudták vinni az előnyüket 10 pont fölé, de a negyedik negyedre hullámvölgybe kerültek és szó szerint elszórakozták az előnyt, a hazai csapat a 40. percben a mérkőzés folyamán először átvette a vezetést (61-60). A nem teadélutánra emlékeztető időkérés után azonban észbekaptak a játékosok és az utolsó 50 másodpercben 3 szolnoki támadást is kivédekezve 64-61-re megnyerték a mérkőzést. A találkozó összképét tekintve megérdemelt bravúrgyőzelmet szereztek idegeben a zalaiak, remek védekezésüknek köszönhetően, azonban meg kell tanulni végérvényesen, hogy ebben a sportágban 1-2 perc dekoncentráltság is romba döntheti 38-39 perc kemény munkáját.

Rózsás Gábor: Újabb szintet tudtunk lépni, ami miatt nagyon büszke vagyok a csapatomra! Ehhez ismét nagyon komoly munkát kellett beletennie a lányoknak az elmúlt öt hónapba, de minden nehézség ellenére remekül dolgoztak, s helytálltak! Ilyen kemény és kiváló csapatok ellen 5 győzelmet is tudtunk gyűjteni a Kiemelt Bajnokságban, amivel az előkelő 3. helyet szereztük meg a csoportban és folytathatjuk a Felsőházi Rájátszásban, ez szerintem extra, most majd meglátjuk, hogy meddig tudjuk még “feszegetni a határokat”. Az eddigiekhez képest is nagy lépések, nehéz feladatok és mérkőzések várnak ránk, kíváncsian és motiváltan várjuk az újabb kihívásokat!