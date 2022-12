Példaértékűnek is nevezhető az együttműködés, mely túlmutat a mindenkori eredményességen. A kezdet kezdetén a Z. Csuti SK az NB I-es csapatbajnokság legrégebbi tagja volt és legszebb időszakát élte, hiszen zsinórban nyerte a bajnoki címeket, összesen hatot. Aztán változtak az idők, de a Hydrocomp Kft. maradt a csapat mellett. A legújabb, egyéves megállapodást a minap Dormán László, a Hydrocomp Kft. ügyvezető igazgatója és Horváth Sándor, a Csuti SK csapatvezetője írta alá.

Az elmúlt 22 év során nem vetődött fel, hogy „pihenjen” a kapcsolat, és a folytatásnak most a csapat második vonalat jelentő NB I-es szereplése sem akadálya.

– Voltak hullámvölgyek, előfordult, hogy a gazdasági helyzethez igazítottuk a támogatásunk mértékét, de a szakítás nem volt életszerű – fogalmazott Dormán László. – Szeretjük ezt a társaságot, illetve az eredményeket és a hagyományokat is tisztelni kell. Hat bajnoki cím együtt, remek csapatszellem, és azóta is tartjuk magunkat ehhez.

A klub részéről is hasonló megfogalmazást hallottunk. Az ilyen kitartó támogató nélkül – különösen a mostani, nehéz időkben – lehet, hogy a csapat már nem is létezne. – Személyesen azért is értékelem nagyra a Hydrocomp Kft. támogatását, mert töretlenül mellettünk állt akkor is, amikor már nem ment úgy a csapatnak – mondta Horváth Sándor. – Ez messze több, mint egy átlagos szponzori támogatás, hiszen jelentős részét képezi a klub működésének. Jelenleg a Csuti SK nyolc iskolában tart sakkoktatást, a tehetségesnek tűnő gyerekekkel külön is foglalkoznak az edzőink. A létszám nagyjából száz fő.

Dormán László hozzátette, nincs elvárás, csak hogy fennmaradjon a minőségi sakk a zalai megyeszékhelyen, a saját nevelésű utánpótlásnak pedig megmaradjon a folyamatos fejlődési lehetőség.