A csapat életében mostanság tendenciának tekinthető, hogy nehéz, sőt reménytelen helyzetekből győztesen kerül ki – hasonló volt a felállás az előző bajnokság végén is, amikor a gárda a nagy rivális Szeged otthonában győzött és megkaparintotta a bajnoki címet.

– Az akkori bravúrral lehet egy lapon említeni a mostanit, annyi különbséggel, hogy akkor a 6:2.es hazai vereség után hasonló idegenbeli győzelem következett, most pedig még rátettek a fiúk egy lapáttal, hisz 7:1-re nyertek – mondta Takács László, a ZTK elnöke. – Minden elismerést megérdemel a csapat, bevallom, én magam sem hittem, hogy ez sikerülhet. Egészen biztos, hogy ilyen magas szinten, a férfi bajnokok ligájában korábban hasonló nem fordult még elő.

A ZTK tehát újra fényesen igazolta, hogy bírja a nehéz helyzeteket, ám Takács László szerint a bravúrok eredőjét egy kicsit mélyebben kell keresni.

– A közelmúlt eseményei alapján úgy látom, van egy lelki gát: az igazán nagy rangadókon a hazai pálya előnyét nem tudjuk kihasználni – vélekedett az elnök. – Aztán amikor bajba kerülünk, amikor mindenki lesajnál minket és kicsit talán az ellenfél koncentrációja is gyengül, előáll a csapat a legjobb tudásával. Nincs is ezzel baj, amíg sikerül, de azért talán elérhetnénk ezeket az eredményeket egy kicsit kevésbé drámai módon is...

A BL következő köre pedig már a négyes döntőbe kerülésről szól, a sorsolást napokon belül elkészítik. A ZTK a nyolcaddöntő előtt kiemeltként várt ellenfélre, és a nem kiemelt csapatok közül a lehető legnehezebbet kapta meg. A nyolc között már nincs kiemelés, bárki összekerülhet bárkivel, és a zalai klubnál remélik: a sors kegyesebb lesz, és kevésbé erős riválist sodor majd az útjukba.

– A váratlan és nagy siker kihívásokat is támaszt – folytatta Takács László. – Az energiaválság miatt januárra szabadságot terveztünk, ám a BL a jövő év 28. napján folytatódik, így pedig a magas rezsidíjak ellenére végig edzésben kell tartani a gárdát. Meg kell keresnünk a forrást ehhez, illetve elmondtuk korábban azt is, hogy a két fő támogatónk, az önkormányzat és a névadó szponzor a Bajnokok Ligája első körére biztosította a fedezetet, tehát a folytatáshoz is pénzt kell még szereznünk. Ez is egy igen nehéz helyzet, amit meg kell tudni oldani...