A hegyikerékpár téli változatának tekinthető cyclo-cross hazai kupasorozata a közelmúltban, Zalakaroson tajtolt el, a megyeszékhelyi mountain bike-osok pedig a második versenyen is kitettek magukért. A viadalt egyébként különleges helyszínen, a csodaszép Amadé-Bajzáth-Pappenheim-kastély parkjában és a mellette elterülő erdőben futották. A gyönyörű őszi napsütésben és szinte nyárias melegben lezajlott verseny szervezői az akadályok közé egy izgalmas rézsűt is beépítettek, egy szakaszon pedig - a versenyág hagyományainak megfelelően - futva tolni is kellett a kerékpárokat. A kastély emlékezetes hátteret adott az erőpróbának, melyen 20 kategóriában 130 versenyző mérette meg magát.

A ZKSE eredményei. U11, fiú: 8. Nemes Zsigmond. U13, fiú: 5. Bruchner Máté. U15, lány: 1. Szücs Borbála, 2. Kálmán Luca. Fiú: 3. Nemes Ferdinánd, 12. Pálos Bence. U17, fiú: 3. Kálmán Dániel Ákos, 19. Forgács Patrik. U19, férfi: 2. Endrédi Máté. Abszolút, nők: 1. Bruchner Regina. Master1, nők: 1. Chovanyecz Emese. Master2, férfi: 2. Czenki Tamás, 8. Horváth Szabolcs.