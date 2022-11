A korcsolyasport sztárjainak versenyző pályafutásuk végeztével nem kell elszakadniuk a jégpályától, akár jégrevükben kápráztathatják el a közönséget tudásukkal vagy edzőként, bíróként is a pályán maradhatnak. Azok a fiatalok, akik a zalaegerszegi Jégarénában edzenek, e kettő szakág elemeit ötvözik: a műkorcsolya és a jégtánc lépéseit, forgásait, ugrásait mutatják be együtt, (12-16 fő) egymással összhangban. Lényegében ez a szinkronkorcsolyázás. Az Ice Stars Egyesületben sportoló zalaegerszegi fiatalok az egykori szinkronkorcsolyázó, Bodnár Erika vezetésével dolgoznak, aki 6 éve zalai edzőként gyarapítja a sportág űzőinek és rajongóinak számát. Egyik esti edzésükre mi is hivatalosak voltunk, méghozzá Rajzó Ildikó balettmester invitálásának eleget téve. Hogy miért, az mindjárt kiderül.

De mi is a szinkronkorcsolyázás története? A 60-as 70-es években az USA-ban és Kanadában jöttek létre az első egyetemi csapatok, de már a 30-as évektől szerepelt a revüvilág attrakciójaként. Az első nemzetközi versenyt 1989-ben Göteborgban rendezték, ahol részt vett az első magyar csapat is. A Nemzetközi Korcsolyázó Szövetség (ISU) 1990-ben vette fel a szakágai közé, az első világbajnokságot 2000-ben rendezték meg. Jelenleg még nem olimpiai sportág, így téli olimpián nem láthatjuk, de tervezik a felvételt. A szabályok szerint 12-16 fő korcsolyázik egyszerre, formációban, attraktív koreográfiát bemutatva.

A zalaegerszegi csapat nem ismeretlen a sportszerető zalaiak számára, hiszen 2020-ban és 2021-ben első helyen, 2022-ben pedig 2. helyen végzett a Műkorcsolya, Jégtánc és Szinkronkorcsolya Utánpótlás Országos Bajnokságon Mixed Age kategóriában Budapesten.

- Minden évben változik a csapat összetétele, hiszen az érettségiző, majd egyetemen továbbtanulók távoznak, az egyesület előkészítő csoportjában korcsolyázók pedig érkeznek utánpótlásként - mondta Bodnár Erika, aki az első magyar szinkronkorcsolya csapat tagja volt. A nemzetközi mezőny legjobbjai közt tartják számon a magyarokat, a legutóbbi világbajnokságon a Team Passion 8. helyen végzett. Nagy örömünkre ebben a Magyar válogatottban korcsolyázik egy zalai versenyző, Németh Eszter.

Akiket az Ice Stars Egyesület színeiben éppen most látnak a jégen, ők még nem versenyeztek ebben a felállásban - tette hozzá az edző, elújságolva azt is, fiú korcsolyázó is erősíti a csapatot.

Számukra az első megmérettetés Zágrábban lesz februárban, erre készülnek nagy lelkesedéssel. A felkészítésben már partner Rajzó Ildikó.

- Balettmestert kerestem, az Ady-iskola honlapján olvastam a nevét, így találtunk egymásra - mondta Erika, aki a technikai és kötelező elemek összeállítása után adja át a terepet, hogy a koreográfia művészi kidolgozása is kellő színvonalú legyen. A modern tánchoz pedig Kelemen Csilla segítségére számíthatnak.

- Hallom, a szárazedzés kifejezést használják. Mit takar?

- Szárazedzés címen kőkemény klasszikus balettet tanulnak a tanítványok, nekem is meglepetés, hogy egy az egyben megvalósulhat a klasszikus tánc a jégen- halljuk Ildikó szavait.

Foglaljuk össze az ő szavaival, hogy alakult ki a "munkakapcsolat" a balett és a korcsolya között.

- Felhívott telefonon egy kedves hangú hölgy azzal, hogy ő a zalaegerszegi szinkronkorcsolya csapat edzője és azért hív, mert a balett a legjobb alap a jégtánchoz és hallott rólam. Korcsolyázni nem volt lehetőségem, de kislánykorom óta a jégtánc a kedvencem a téli olimpián. Tudom, hogy a balettet több sportágban használják kiegészítő alapozó mozgásként, hiszen minden táncos mozdulatot nemesít. Az első nyári tábor óta hetente járok a koris csapathoz. Olyan gyakorlatokat is meg kell tanítanom, amelyek alapfokú oktatásban nem szerepelnek a tananyagban a nehézségük miatt, a jégtáncban viszont szükséges. Amellett, hogy a csapatot alapozom, a korcsolyás szempontokat kell figyelembe vennem és ennek megfelelően alakítani, felépíteni a koris balettórákat, ami csodálatos szakmai kihívás számomra.

- Milyen volt először a jégen? - kérdeztük Ildikót.

- Hú, de hideg van! Ez volt az első gondolatom. A versenyeken azokban a szép ruhakölteményekben nem fáznak a lányok, kérdeztem. Aztán elővettem a szakmai oldalamat: amikor hátul tartják a lábukat, nem kellene kinyújtani a térdüket? Nem kellene kifordítani a lábukat? A forgásnál nem kellene kinyújtani a súlylábat? Nem volna úgy szebb az a tartás, ha a csípő nem fordulna ki a vállhoz képest? Mindez persze nem olyan egyszerű, mert nem egy helyben állnak, hanem cikáznak közben a pályán. Ráadásul szinkronkorcsolyában egymásra is nagyon kell figyelniük a versenyzőknek, nehogy szétessenek a térformák.

A jégkorongos Titánok mellett a szinkronkorcsolyázó lányokkal is találkozhat a közönség szombat és vasárnap délutánonként a Zalaegerszegi Jégarénában.