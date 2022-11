Budapesten, az UTE adott otthont a Fülöp Mihály versenysorozat 2. fordulójának, ami a legfiatalabbak versenye, a kadett korosztály számára pedig Nürnbergben rendezték az európai körverseny soron következő állomását. Az UTE viadalán, a gyermek és újonc korosztály képviselői találkoztak. A gyermek korcsoportban a ZVE fiatal remek eredményeket értek el, hiszen mindkét nem küzdelmében dobogós helyezések születtek. Az 54 fős gyermek fiú mezőnyben Bóbics Ádám és Gróf Domonkos állhatott fel a dobogó harmadik fokára és szereztek bronzérmet. A 49 indulót számláló leány mezőnyben pedig Bagosi Borka (edzője: Fekete Gábor és Simon Kristóf) gyakorlatilag hibátlan vívással aranyérmet szerzett, miután az egész napos vívás során sem a csoportkörökben, sem az egyenes ágú kiesésben nem talált legyőzőre. A versenyen Pataki Zoltán és Simon Kristóf edzők segítették a versenyzőket.

Bóbics Ádám és Gróf Domonkos is dobogóra állhatott

Forrás: ZVE

Nürnbergben, az Európai Kadett Tőr Körversenyen több, mint 25 ország képviseltette magát, ami jelzi a viadal rangját is. Az országok ranglistájának legjobb 20 versenyzője indulhatott a versenyen, s ott voltak a ZVE fiataljai is. A leányoknál a serdülő korú Antal Katalin és Simon Borbála képviselte az egerszegi színeket a két évvel idősebbek között, akik a 270 fős mezőnyben indultak. Simon Borbála a 87. helyen, Antal Katalin pedig a 131. helyen végzett A fiúknál Szabó Bálint korábbi eredményei alapján a magyar válogatott tagjaként utazhatott a versenyre. Az egyéni versenyben a 267 induló között most nem sikerült a legjobb 64 közé jutnia. A következő nap a csapatversenyekkel folytatódott a nemezeti együttesek számára, ahol 45 csapat vívott a pástokon. A négy válogatott kerettag között ott volt Szabó Bálint is, a mieink a legjobb 8 csapat közé vívták magukat. A legjobb négy közé kerülésért a későbbi győztes Egyesült Államok válogatottja állította meg a fiúkat, akik viszont az értékes 6. helyen végeztek.